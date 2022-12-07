ABD’de dikkat çeken Cemal Kaşıkçı gelişmesi! Suudi Veliaht Prens Selman aleyhinde açılan davaya ret

"DAVANIN ESASIYLA İLGİSİ YOK"

ABD Dışişleri Bakanlığı da Biden yönetiminin Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açılan davadan muaf tutulması görüşünü "tamamen yasal bir tespit" olarak nitelendirmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası teamül hukukunun uzun süredir devam eden köklü ilkeleri uyarınca yapılan yasal bir tespittir. Davanın esasıyla hiçbir ilgisi yoktur" denilmişti.