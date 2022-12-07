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ABD'de dikkat çeken Cemal Kaşıkçı gelişmesi! Suudi Veliaht Prens Selman aleyhinde açılan davaya ret

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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ABD’de dikkat çeken Cemal Kaşıkçı gelişmesi! Suudi Veliaht Prens Selman aleyhinde açılan davaya ret

ABD'de federal yargıç, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutulmasına yönelik açılan davayı reddetti.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2018 yılında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a cinayette rol aldığı iddiasıyla ABD'de açılan davanın düşürülmesine karar verildi. Washington DC Bölge Yargıcı John Bates, Veliaht Prens Selman'ın "Kaşıkçı cinayetiyle ilgisi bulunduğuna dair güçlü argümanlar" olmasına rağmen "yabancı hükümet lideri" olduğu gerekçesiyle dokunulmazlık statüsünün bulunmasıyla bu yönde karar alındığını belirtti.

JOE BİDEN YÖNETİMİ MAHKEMEYE GÖRÜŞ BİLDİRMİŞTİ
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Adalet Bakanlığı avukatları geçtiğimiz Kasım ayında mahkemeye, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın yakın zamanda başbakanlık görevine getirildiğini belirterek, "yabancı hükümet lideri" olduğu gerekçesiyle dokunulmazlık statüsünün bulunduğu yönünde görüş bildirmişti. Mahkemeye sunulan belgede, "Suudi Arabistan Başbakanı Muhammed bin Selman, şu anda hükümetin başı ve dolayısıyla bu davadan muaftır" ifadeleri kullanılmıştı.

"DAVANIN ESASIYLA İLGİSİ YOK"
ABD Dışişleri Bakanlığı da Biden yönetiminin Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açılan davadan muaf tutulması görüşünü "tamamen yasal bir tespit" olarak nitelendirmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu, Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası teamül hukukunun uzun süredir devam eden köklü ilkeleri uyarınca yapılan yasal bir tespittir. Davanın esasıyla hiçbir ilgisi yoktur" denilmişti.

ABD'DEKİ KAŞIKÇI DAVASI
Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almaya gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Ekim 2020'de Washington DC Federal Bölge Mahkemesi'nde cinayette rolü bulunduğu iddiasıyla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve 28 kişi hakkında dava açmıştı. Mahkeme, ABD yönetiminden Prens Selman'ın ülke liderlerinin sahip olduğu dokunulmazlık statüsüyle korunup korunamayacağına dair görüş bildirmesini istemişti.

Eylül ayında başbakanlık görevine getirilen Muhammed bin Selman ise Suudi Arabistan hükümetine muhalif Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgisi olduğu iddialarını reddediyor.

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