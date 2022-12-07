İlk kez 1836’da keşfedilmişti! Sular çekilince ortaya çıktı: Çok nadir...

26 Ekim'de bölgede incelemelerde bulunan Wiley Prewitt, kumların arasında ortaya çıkan büyük bir diş buldu.

Prewitt, daha sonra bulduğu dişin uzmanlarca incelenmesi için Mississippi Doğa Bilimleri Müzesine götürdü, böylece dişin yaklaşık 11 bin yıl önce nesli tükenmiş olduğu bilinen dev Amerikan aslanının fosilleşmiş çene kemiğine ait olduğu belirlendi.

Prewitt, "Dişlerin şeklinden hemen etobur bir hayvana ait fosil olduğunu anladım ama Amerikan aslanı olduğunu bilmiyordum." dedi.