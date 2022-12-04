Son dakika: ABD’den Yunanistan’a şok! Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros casus yazılımla dinlendi iddiası
SON DAKİKA DÜNYA HABERLERİ | Bir yandan Yunanistan’a yığınak yapan ABD, bir taraftan da müttefikini karıştıracak adımlar atıyor. Yunanistan’da casus yazılım "Predator" ile telefon dinleme skandalında yeni perde aralandı. İddiaya göre; Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros da ABD’nin dinleme ağına takıldı.
SON DAKİKA! Yunanistan ile ABD arasında siyasi ve askeri krize neden olan skandal olayda gerilim zirve yaptı.
ABD PREDATOR'LARI DEVREDE...
Yunanistan'da, Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın (EYP) önemli isimlerin cep telefonlarına "Predator" adlı casus yazılım yerleştirildiği ve yasadışı şekilde dinlediği yönündeki isimlere yenileri eklendi.
ABD "YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI'NI DİNLEDİ" İDDİASI PATLAK VERDİ!
Yunanistan'daki dinleme skandalını ortaya çıkaran Documento Gazetesi, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve Korgeneral Charalampos Lalousis'in telefonlarının dinlendiğini iddia etti.
Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA), gazetenin iddialarının ardından bir bildiri yayınlayarak, hükümete iki soru sordu.
YUNANİSTAN'DA ORTALIK FENA KARIŞTI
Bildiride, "Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın, ülkenin silahlı kuvvetlerinin liderlerini hedef aldığı doğru mu? Ülkenin istihbarat teşkilatından sorumlu olan isimler ve ülkenin Başbakanı Sayın Miçotakis bu iddiaları inkar edebilir mi? Net cevaplar bekliyoruz" denildi.
YUNANİSTAN'DA ABD TARAFINDAN KİMLER DİNLENDİ?
Daha önce yayınlanan listelerde ise, Yunanistan'ın eski Emniyet Genel Müdürü Mihalis Karamalakis, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameus, Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Yunanistan İstihbarat Teşkilatından Sorumlu Savcı Vasiliki Vlahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Kerameos ve Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis, Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) Lideri Nikos Androulakis, eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Yeorgiadis, eski Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, eski Vatandaşı Koruma Bakanları Mihalis Hrisohoidis ve Olga Yerovasili, Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras, Çalışma Bakanı Kostis Hacidakis, bazı lokal idari birim yöneticileri ve bazı önemli iş adamlarının isimleri yer almıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
- Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır? Milyoner'de 400 bin TL'lik soru...
- Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur? KİM MİLYONER 100 BİN'LİK SORU...
- 1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir?
- Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık başbakanı Liz Truss kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur?
- Formasyon geri mi geldi, gelecek 2022? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Başvuru ekranı...
- Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?
- TDK'nin kabul ettiği Türk Kodlama Sistemi'ne göre "S" harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir?
- Son beş FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan futbolcu kimdir?
- Emekli maaş hesaplamada yeni yöntem! SGK son dakika açıkladı! SGK 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?
- Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...