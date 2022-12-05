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İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2022
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İsrail ordusu Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü

Son dakika haberi... İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde bulunan mülteci kampı ed-Dehişe’ye baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü.

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