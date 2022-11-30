Fransa’da başörtüsü karşıtlığına ibretlik ceza

Restoran sahibinin İspanyol doğumlu bir Fransız vatandaşı olduğu bildirildi.

15 Kasım'da Bayonne mahkemesinde görülen duruşmada davacı anne "Çok aşağılandım ve beni çok kırdı. Şimdi her restorana girişimde korkuyorum" dedi.

Oğlu da olay nedeniyle kendilerini "ikinci sınıf vatandaş hissettiklerini" ifade etti.