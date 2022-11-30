Fransa'da başörtüsü karşıtlığına ibretlik ceza
Fransa'da müşterisini başörtülü olduğu için geri çeviren işletmeciye "din temelli ayrımcılık suçu" işlediği gerekçesiyle 600 euro (yaklaşık bin 150 TL) para cezası kesildi. Mahkeme ayrıca, işletmecinin başörtülü müşterisi ve oğluna bin 300 euro manevi tazminat ödemesine ve "Fransa Cumhuriyeti'nin değerlerini öğrenmesi için vatandaşlık kursuna gitmesine" de karar verdi.
Olay geçtiğimiz yıl ilkbaharda yaşandı. Pirene-Atlantik bölgesindeki Hendaye'da restoran işleten 64 yaşındaki kadın Anneler Günü'nü kutlamak için oğluyla restoranda yemek yemek isteyen başörtülü kadını, başörtüsünü çıkarması halinde işletmeye kabul edeceğini belirterek geri çevirdi.
Restoran sahibinin İspanyol doğumlu bir Fransız vatandaşı olduğu bildirildi.
15 Kasım'da Bayonne mahkemesinde görülen duruşmada davacı anne "Çok aşağılandım ve beni çok kırdı. Şimdi her restorana girişimde korkuyorum" dedi.
Oğlu da olay nedeniyle kendilerini "ikinci sınıf vatandaş hissettiklerini" ifade etti.
PARA CEZASI VE MADDİ TAZMİNAT
Savcılık işletmecin ifadelerinin "utanç verici" olduğunu belirterek 600 euro para cezası istedi.
Para cezasını uygun gören mahkeme ayrıca, işletmecinin başörtülü müşterisi ve oğluna 1.300 euro manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca mahkeme işletmecinin, "Fransa Cumhuriyeti'nin değerlerini yeniden gözden geçirmesi için vatandaşlık kursuna gitmesini" de hükme bağladı.
Fransa Cumhuriyeti'nin değerlerini yeniden gözden geçirmesi için vatandaşlık kursuna gidecek
Euronews'de yer alan habere göre, temyiz hakkının saklı olduğunu belirten işletmecinin avukatı karara ilişkin "Müvekkilime Fransız olmayı öğretmek istiyorlar. Kültürle dini karıştırdığınızda bu tür kararlar ortaya çıkar" söyleriyle tepki verdi.
İşletmecinin avukatı müşterisini "başörtüsünü çıkarmak" şeklinde koşul öne sürmek yerine mazeretsiz basitçe reddetseydi bu durumun yaşanmayacağına dikkat çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ
- Sağlık Bakanlığı 30.000 sözleşmeli sağlık personeli alımı! Başvurular nereden yapılacak? Kontenjan ve şartları neler? İŞKUR, ÖSYM BAŞVURU EKRANI
- Yaşa takılanlar için son perde! EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?
- Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? Dünya Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak?
- Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. bölümde neler yaşanacak? Ferit, Yusuf'un yakasına yapışıyor...
- Adana TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Adana kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI: Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekiliş sorgulama ekranı...
- TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2022 TOKİ Tuzla 2+1,3+1 AYDINLI MAHALLESİ KURA ÇEKİLİŞİ NİHAİ ve YEDEK isim listesi..
- TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | Karapınar, Çeltik, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Ereğli...2022 TOKİ Konya kura sonuçları açıklandı mı?
- KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı?
- Onaylanır onaylanmaz 3-4 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye 10 bin TL promosyon! Elinizi çabuk tutun! SON GÜNLER...