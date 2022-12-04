Almanlar sinirlendi: F35'lerimizi alamıyoruz
Savunma harcamaları için 100 milyar avro özel fon ayıran Almanya'nın F35 savaş uçağı alımında sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Almanya basını, bu durumun Alman parlamenterleri de kızdırdığı vurguladı.
Bild gazetesinin Savunma Bakanlığı'ndan Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na gönderilen bir belgeye dayandırdığı haberde, 9,9 milyar avro tutarındaki uçak alımında gecikme ve ilave maliyet olabileceği belirtildi.
Belgede, uçuş operasyonları için ulusal sertifikasyonun zamanında alınamaması riski bulunduğuna işaret edilerek, uçuş operasyonlarının ancak kısıtlamalar altında başlayabileceği aktarıldı.
ALMAN PARLAMENTERLER KIZDI
Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr'in Büchel beldesindeki askeri havaalanını 2026 yılına kadar F-35 jetleri için zamanında dönüştürüp dönüştürmeyeceğinin belli olmadığı belirtilen haberde, bu nedenle teslimat takviminde sıkıntıların olabileceği ve bunun da ilave maliyet anlamına geldiği ifade edildi.
Haberde yaşanan bu durumun Alman parlamenterleri de kızdırdığı vurgulandı.
Savunma Bakanı Christiane Lambrecht ile Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) siyaset yapan Andreas Schwarz, yaptığı açıklamada, "Parlamentonun sorunları yeni öğreniyor olması kabul edilemez. Bakanlıktan riskleri nasıl kontrol altına almayı planladığına dair kapsamlı bir açıklama bekliyorum. Burada sadece sorumluluktan kurtulmaya çalışıyorlar." diyerek bakanlığın tutumunu eleştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...
- EYT'de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...
- Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Sağlık Bakanlığı kura çekim sonuçları açıklandı mı?
- Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...
- ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?
- VGM'den açıklama geldi! VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? VGM burs başvuru SONUÇ SORGULAMA EKRANI
- TOKİ duyuru mesajı nedir, neden geldi? TOKİ multimedya mesajı neden açılmıyor? TOKİ mesajı mms nasıl açılır?
- AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF vize sınav belgesi yayımlandı mı?
- TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ
- Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?