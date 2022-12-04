Almanlar sinirlendi: F35’lerimizi alamıyoruz

ALMAN PARLAMENTERLER KIZDI

Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr'in Büchel beldesindeki askeri havaalanını 2026 yılına kadar F-35 jetleri için zamanında dönüştürüp dönüştürmeyeceğinin belli olmadığı belirtilen haberde, bu nedenle teslimat takviminde sıkıntıların olabileceği ve bunun da ilave maliyet anlamına geldiği ifade edildi.