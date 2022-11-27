Savunma Sanayii Başkanlığı: 11’inci C-130 uçağı Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri ve panel uzmanlarının katılımı ile toplamda 7 panelde gerçekleşen Sertifikasyon Kurulu'nda 1056 adet sertifikasyon gereksinimi ile 1059 adet kalifikasyon gereksinimi incelenerek uluslararası standartlara (FAR-25) uyum sağlandı.

11'inci uçağı takiben, kalan uçakların da 2023 ve 2024 yıllarında modernizasyon faaliyetlerinin tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.





"HAVADAKİ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ"



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, projeyle ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Erciyes Projesi kapsamında birçok ilki gerçekleştirerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan C-130 uçaklarımıza yeni kabiliyetler kazandırıp modernize ederek havadaki gücümüze güç katıyoruz. 19 adet C-130 uçağın aviyonik modernizasyonu kapsamında 11'inci uçağın teslimatını gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.