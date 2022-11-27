Savunma Sanayii Başkanlığı: 11'inci C-130 uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Erciyes Projesi kapsamında 11'inci C-130 uçağı, modernize edilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde harekat ve lojistik görevlerde etkin olarak kullanılmaya devam eden 13 adet E ve 6 adet B olmak üzere toplam 19 adet C130 uçağın modernizasyonu kapsamında 11'inci uçağın kabulü tamamlandı.
Erciyes Projesi kapsamında, 23 sisteme ait 118 cihazdan oluşan 'Aviyonik Sistem Entegrasyonu', seyrüsefer subayının görevini üstlenen 'Uçuş Yönetim Sistemi' (FMS) entegrasyonu, 'Link-16' entegrasyonu ve 'Yer Görev Planlama Birimi' geliştirilmesi faaliyetleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından yürütülüyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri ve panel uzmanlarının katılımı ile toplamda 7 panelde gerçekleşen Sertifikasyon Kurulu'nda 1056 adet sertifikasyon gereksinimi ile 1059 adet kalifikasyon gereksinimi incelenerek uluslararası standartlara (FAR-25) uyum sağlandı.
11'inci uçağı takiben, kalan uçakların da 2023 ve 2024 yıllarında modernizasyon faaliyetlerinin tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor.
"HAVADAKİ GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ"
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, projeyle ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Erciyes Projesi kapsamında birçok ilki gerçekleştirerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan C-130 uçaklarımıza yeni kabiliyetler kazandırıp modernize ederek havadaki gücümüze güç katıyoruz. 19 adet C-130 uçağın aviyonik modernizasyonu kapsamında 11'inci uçağın teslimatını gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: MasterChef bugün kim elendi? Fatma Nur mu, Tolga mı? İşte 27 Kasım MasterChef elenen isim...
- 850-1.250 TL ödenecek! Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak?
- 1909'da ABD Kansas'ta bulunan Ulysess kasabasının halkı kasabayı neden yaklaşık 5 km batıya taşımıştır?
- EYT o tarihte Meclis'te! EYT'de SON DAKİKA GELİŞMESİ! EYT şartları belli oldu mu? Kimlere vuruyor, ne zaman çıkacak?
- Sevr Antlaşması'ndaki haritada topraklar hala o devletlerin olsaydı Türkiye vatandaşlarının hangisini ziyaret etmesi için vize alması gerekmeyecekti?
- Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler dizisinin Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı?
- SON DAKİKA! Kara harekatı başladı mı? Suriye'ye kara harekatı son durum nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamalar!
- SON DAKİKA! Göztepe Altay maçında olaylar! Göztepe Altay maçı ertelendi mi? Altay kaleci Ozan Evrim Özenç sağlık durumu nasıl?
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2022 Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Tuzla, Çatalca, Silivri kurası ne zaman çekilecek?
- Portekiz Uruguay maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Portekiz Uruguay maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2022 sağlık işçisi başvuru tarihi ve şartlar...
- İBB bursu neden açıklanmadı? 2022 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs parası ne zaman yatar?