ABD'den flaş Filistin mesajı: Netanyahu iktidarında ilhaka karşı çıkacağız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerine ve ilhaka karşı çıkacaklarını ve Binyamin Netanyahu başbakanlığında kurulacak hükümeti eylemlerine göre değerlendireceklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington'da solcu, İsrail yanlısı insan hakları örgütü J Street'in yıllık konferansında bir konuşma yaptı.
ABD'DEN İLHAKA KARŞI ÇIKACAĞIZ AÇIKLAMASI
ABD'nin Netanyahu hükümetini aşırı sağcı yapısına göre değil eylemlerine göre değerlendireceğini belirten Blinken, "(Yahudi) Yerleşimlerinin genişletilmesi, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi, kutsal mekanların tarihi statükolarının bozulması, evlerin yok edilmesi, tahliye edilmesi, şiddete teşvik de dahil iki devletli çözümü baltalayacak bütün eylemlere karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.
İSRAİL'İN İLHAK PLANI NEDİR?
İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etmeyi planlıyor.
Söz konusu plana göre, "ilhak" edilecek bölgeler, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.
"İlhak" edilecek bölgelerde yaşayan Filistinlilere İsrail vatandaşlığı mı verileceği yoksa işgal altındaki Doğu Kudüs'te olduğu gibi sadece oturum izni mi tahsis edileceği konusunda farklı görüşler dile getiriliyor.
İsrail, Ürdün Vadisi'nin "kendi güvenliği için önemli olduğu" iddiasıyla "ilhak" etmeyi istediğini öne sürüyor. Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ise boşaltılmayacağını ve bu yerlerin "İsrail'e bağlanması gerektiğini" savunuyor.
Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.
Filistin toprakları üzerine kurulan bu yerleşim birimleri, Filistin kentlerini, beldelerini, köylerini birbirinden ayırıyor.
Buralarda ikamet eden Yahudi yerleşimciler, toprakları zorla ellerinden alınan Filistinlilere ait beldelere, köylere ırkçı saldırılar düzenliyor.
Saldırılarda, araçları yakan, evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı?
- TDK'nin kabul ettiği Türk Kodlama Sistemi'ne göre "S" harfi kodlanırken hangi ilin adı söylenir?
- Son beş FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan futbolcu kimdir?
- Emekli maaş hesaplamada yeni yöntem! SGK son dakika açıkladı! SGK 4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım?
- Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yargı yeni bölüm tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Birçok kalemde maaşlar değişecek! TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır 2022? TEFE-TÜFE rakamları...
- EYT'de AS KADRO NETLEŞTİ! 5.000 prim günü çok kıymetli! 2000-2001-2002-2003 sigorta girişiler... Prim borçlanması, yaş, staj...
- Nerede o kabadayı! Yalı Çapkını’nın Abidin’i Ersin Arıcı’nın öyle görüntüleri çıktı ki… Meğer hepimiz o skandalı biliyormuşuz!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Sağlık Bakanlığı kura çekim sonuçları açıklandı mı?
- Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 4 Aralık TRT 1 yayın akışı...
- ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?
- VGM'den açıklama geldi! VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? VGM burs başvuru SONUÇ SORGULAMA EKRANI