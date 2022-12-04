ABD’den flaş Filistin mesajı: Netanyahu iktidarında ilhaka karşı çıkacağız

ABD'DEN İLHAKA KARŞI ÇIKACAĞIZ AÇIKLAMASI

ABD'nin Netanyahu hükümetini aşırı sağcı yapısına göre değil eylemlerine göre değerlendireceğini belirten Blinken, "(Yahudi) Yerleşimlerinin genişletilmesi, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi, kutsal mekanların tarihi statükolarının bozulması, evlerin yok edilmesi, tahliye edilmesi, şiddete teşvik de dahil iki devletli çözümü baltalayacak bütün eylemlere karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.