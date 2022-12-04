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ABD'den flaş Filistin mesajı: Netanyahu iktidarında ilhaka karşı çıkacağız

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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ABD’den flaş Filistin mesajı: Netanyahu iktidarında ilhaka karşı çıkacağız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerine ve ilhaka karşı çıkacaklarını ve Binyamin Netanyahu başbakanlığında kurulacak hükümeti eylemlerine göre değerlendireceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington'da solcu, İsrail yanlısı insan hakları örgütü J Street'in yıllık konferansında bir konuşma yaptı.

ABD'DEN İLHAKA KARŞI ÇIKACAĞIZ AÇIKLAMASI

ABD'nin Netanyahu hükümetini aşırı sağcı yapısına göre değil eylemlerine göre değerlendireceğini belirten Blinken, "(Yahudi) Yerleşimlerinin genişletilmesi, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi, kutsal mekanların tarihi statükolarının bozulması, evlerin yok edilmesi, tahliye edilmesi, şiddete teşvik de dahil iki devletli çözümü baltalayacak bütün eylemlere karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN İLHAK PLANI NEDİR?

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etmeyi planlıyor.

Söz konusu plana göre, "ilhak" edilecek bölgeler, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

"İlhak" edilecek bölgelerde yaşayan Filistinlilere İsrail vatandaşlığı mı verileceği yoksa işgal altındaki Doğu Kudüs'te olduğu gibi sadece oturum izni mi tahsis edileceği konusunda farklı görüşler dile getiriliyor.

İsrail, Ürdün Vadisi'nin "kendi güvenliği için önemli olduğu" iddiasıyla "ilhak" etmeyi istediğini öne sürüyor. Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ise boşaltılmayacağını ve bu yerlerin "İsrail'e bağlanması gerektiğini" savunuyor.

Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Filistin toprakları üzerine kurulan bu yerleşim birimleri, Filistin kentlerini, beldelerini, köylerini birbirinden ayırıyor.

Buralarda ikamet eden Yahudi yerleşimciler, toprakları zorla ellerinden alınan Filistinlilere ait beldelere, köylere ırkçı saldırılar düzenliyor.

Saldırılarda, araçları yakan, evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor.

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