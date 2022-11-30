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Suudi Arabistan İspanya'dan savaş gemisi alacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Suudi Arabistan İspanya’dan savaş gemisi alacak

Suudi Arabistan, İspanyol devlet şirketi Navantia'dan 5 savaş gemisi alımı için anlaşma imzaladı. İmzalanan anlaşmanın 2023'te nihai şeklini alacağı bildirildi.

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