AB ölen Ukraynalı asker sayısını duyurdu: Kiev'den açıklama geldi
DÜNYA AA
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bu rakamı doğrulayamayacaklarını belirtti.
Ukrayna basınına göre, Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bohdan Senyk, von der Leyen'in Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar 100 binden fazla Ukraynalı askeri personelin öldürüldüğünün tahmin edildiğine dair açıklaması hakkında "Bu rakamı teyit edemiyoruz, Ukrayna ordusunun kayıplarının resmi bilgi olduğunu ve yayın kısıtlamalarına tabi olduğunu vurguluyoruz." ifadesini kullandı.
"UKRAYNALI 100 BİN ASKER 20 BİN SİVİL ÖLDÜ" İDDİASI
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayınlayarak "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor." demişti.
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