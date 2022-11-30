AB ölen Ukraynalı asker sayısını duyurdu: Kiev’den açıklama geldi

Ukrayna basınına göre, Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bohdan Senyk, von der Leyen'in Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar 100 binden fazla Ukraynalı askeri personelin öldürüldüğünün tahmin edildiğine dair açıklaması hakkında "Bu rakamı teyit edemiyoruz, Ukrayna ordusunun kayıplarının resmi bilgi olduğunu ve yayın kısıtlamalarına tabi olduğunu vurguluyoruz." ifadesini kullandı.