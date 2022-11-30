01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri AB ölen Ukraynalı asker sayısını duyurdu: Kiev'den açıklama geldi

AB ölen Ukraynalı asker sayısını duyurdu: Kiev'den açıklama geldi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
ABONE OL
AB ölen Ukraynalı asker sayısını duyurdu: Kiev’den açıklama geldi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bu rakamı doğrulayamayacaklarını belirtti.

Ukrayna basınına göre, Genelkurmay Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bohdan Senyk, von der Leyen'in Rusya-Ukrayna savaşında bugüne kadar 100 binden fazla Ukraynalı askeri personelin öldürüldüğünün tahmin edildiğine dair açıklaması hakkında "Bu rakamı teyit edemiyoruz, Ukrayna ordusunun kayıplarının resmi bilgi olduğunu ve yayın kısıtlamalarına tabi olduğunu vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

"UKRAYNALI 100 BİN ASKER 20 BİN SİVİL ÖLDÜ" İDDİASI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Ukrayna'da Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili görüntülü mesaj yayınlayarak "Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 binden fazla Ukrayna ordusu mensubunun öldürüldüğü tahmin ediliyor." demişti.

ABD Ukrayna’ya Patriot verecek mi? ABD UKRAYNA'YA PATRİOT VERECEK Mİ?
NATO’dan Ukrayna açıklaması NATO'DAN UKRAYNA AÇIKLAMASI
Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’nde patlama! UKRAYNA'NIN MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE PATLAMA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA