İngiltere’de sağlık sistemi alarm veriyor! BBC: Ambulanslar 1 saat sıra bekliyor
Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle enerji krizinin vurduğu İngiltere'de bir kriz daha patlak verdi. BBC'nin haberine göre İngiltere'de haftada 10 binden fazla ambulans, içindeki hastalarla birlikte acil servislerin önünde en az bir saat sırada bekliyor. Üstelik bu durum hastaları da ciddi şekilde etkiliyor. İşte ayrıntılar...
İngiltere'de ise sağlık sisteminde yaşanan bir kriz ortaya çıktı. Geçen ay, ülkede haftada 10 binden fazla ambulansın, içindeki hastalarla birlikte acil servislerin önünde en az 1 saat beklediği öğrenildi.
Bu gecikmenin kasım ayının ortasından beri devam ettiği ifade ediliyor ve bu problem 2010 yılından beri en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.
Aynı zamanda sağlık görevlilerinin bu durumun hastalara ciddi zarar verdiğini ifade ettiği de söylendi. İddialara göre hatta 85 yaşındaki bir hasta, hastaneye girmek için 40 saat beklemiş.
Alınan verilere göre İngiltere'nin güneybatısındaki Cornwall'da kalp krizi ve felç gibi acil durumlarda hastalar 2 saatten fazla ambulans beklemekte. Normalde ise 18 dakika bekleme süresi var. Normalde ambulanslar hastaneye vardığında ise hastaların 15 dakika içinde alınması gerekmekte.
Olaylar bununla sınırlı değil. Güç bela hastaneye kabul edilen hastalar, bu defa da hastanede boş yatak bulabilmek için beklemek zorunda kalıyor. Başhemşireler hastanede yatak eksikliği olduğunu ve hastaların taburcu edilemediğini ifade ediyor. Çünkü son zamanlarda İngiltere'de ölüm oranları oldukça arttı. Son aylarda haftada beklenenden 700 daha fazla ölüm gerçekleşiyor.
ONBİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI GREVE GİDİYOR
BBC'nin haberine göre, İngiltere'de haftada 10 binden fazla ambulans, içindeki hastalarla birlikte acil servislerin önünde en az bir saat sırada bekliyor. Üstelik bu durum hastaları da ciddi şekilde etkiliyor.
85 yaşındaki bir kadının hastaneye girişi sağlanmadan önce 40 saat beklediği vurgulandı. Kalp krizi ve felç gibi acil durumlarla karşılaşan hastaların ise iki saatten fazla ambulans beklediği belirtildi. Tam da bu sebeplerden ötürü İngiltere'de onbinlerce sağlık çalışanı greve gitme kararı aldı.
İşçilerin bağlı olduğu GMB sendikası, sağlık görevlileri, acil bakım asistanları ve diğer çalışanların kararı oy çokluğuyla aldığını duyurdu. Ancak İngiltere sağlık sistemini tehdit eden tek grev değil. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da binlerce hemşire 15 ve 20 Aralık'ta iki günlüğüne toplu greve gidecek.
İngiliz hükümeti ise grev dalgasının genişlemesinden endişeli. Protestolara ve işçilerin taleplerine ise henüz bir çözüm bulunabilmiş değil.
Rıshı Sunak, "Hemşirelerimizin enflasyon nedeniyle yaşadıkları zorlukları biliyorum. Fakat sendikalar yüzde 19 maaş artışı istiyor. Bu karşılanabilir değil. Bir çözüm bulmak için görüşüyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...
- Bakanlık kapısını çalanlara 3.340 TL veriyor! Şartlara uyan ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay ödenecek
- DUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI | ÖSYM duyurdu! 2022-DUS yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Kamuya 708 personel alımı yapılacak! Şartları neler? Büro personeli, Hemşire, Grafiker, Terzi, Şoför... İşte branş ve kontenjan listesi!
- MOTORİNE ZAM SON DAKİKA | Mazota, benzine zam var mı? 2 Aralık akaryakıt fiyatları GÜNCEL LİSTE! İstanbul, Ankara, İzmir...
- Herkes onu felsefe yorumuyla tanımıştı! Filozof Atakan yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Filozof Atakan'ın son hali
- TOKİ DÜZCE İSİM LİSTESİ | TOKİ Düzce kura sonucu açıklandı mı? AKÇAKOCA, KAYNAŞLI, MERKEZ, CUMAYERİ... TOKİ Düzce 2+1, 3+1 ev kura çekimi Canlı İZLE!
- TOKİ KONYA KURA SONUÇLARI | TOKİ Konya NİHAİ ve YEDEK isim listesi! Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar... Canlı izle!
- ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- CUMA HUTBESİ PDF TAM METİN | 2 ARALIK Cuma Hutbesi yayımlandı! Bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne? İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri...
- Arka Sokaklar'ın Engin Komiser'inden FİNAL açıklaması! Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Başka kanala mı geçecek?
- AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF 2022-2023 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır?