İngiltere’de sağlık sistemi alarm veriyor! BBC: Ambulanslar 1 saat sıra bekliyor

İngiliz hükümeti ise grev dalgasının genişlemesinden endişeli. Protestolara ve işçilerin taleplerine ise henüz bir çözüm bulunabilmiş değil.

Rıshı Sunak, "Hemşirelerimizin enflasyon nedeniyle yaşadıkları zorlukları biliyorum. Fakat sendikalar yüzde 19 maaş artışı istiyor. Bu karşılanabilir değil. Bir çözüm bulmak için görüşüyoruz." dedi.