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NATO'dan Ukrayna açıklaması: Önce bağımsız bir devlet olarak kalmalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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NATO’dan Ukrayna açıklaması: Önce bağımsız bir devlet olarak kalmalı

Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın ileride NATO üyesi olabilmesi için önce egemen ve bağımsız bir devlet olarak kalabilmesi gerektiğini, NATO müttefiklerinin bunu sağlamaya çalıştığını söyledi.

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