Putin savaş silahı olarak kullanacak! NATO'dan Ukrayna için endişelendiren açıklama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kışı Ukrayna'ya karşı bir silah olarak kullandığını belirtti. Stoltenberg, "Putin'in yenmesine izin veremeyiz. Bu, amaçlara güç kullanarak erişilebileceği mesajını verir." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kışı Ukrayna'ya karşı silah olarak kullanmaya çalıştığını belirterek, Ukrayna'nın elektrik şebekesine ve doğal gaz altyapısına saldırmayı sürdürmesini beklediğini söyledi.
PUTİN'İN YENMESİNE İZİN VEREMEYİZ
Stoltenberg, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile 29-30 Kasım 2022'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri bakanlarının Ukrayna'yı desteklemek için muhtemel yolları masaya yatıracaklarını aktaran Stoltenberg, "Putin'in yenmesine izin veremeyiz. Bu, amaçlara güç kullanarak erişilebileceği mesajını verir." diye konuştu.
SAVAŞ SİLAHI OLARAK KULLANACAK
Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik şebekesine, doğal gaz ve temel hizmetlere ilişkin altyapısına saldırmayı sürdürmesinin muhtemel olduğunu ifade ederek, "Kışa girdiğimizde bunu yapması, Başkan Putin'in şu anda kışı Ukrayna'ya karşı bir savaş silahı olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.
NATO Genel Sekreteri, dışişleri bakanlarının iki günlük toplantıda Rusya'nın baskısı altındaki Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova'ya yapılacak yardımları da görüşeceğini bildirdi.
"SOMUT PLANLARA İHTİYAÇ VAR"
Cumhurbaşkanı Iohannis de ülkesinin NATO'nun toplu savunmasına önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğinin altını çizdi.
NATO ve müttefik ülkelerin Romanya'da önemli kuvvetler konuşlandırdığını belirten Iohannis, Romanya'nın şu anda yaklaşık 5 bin müttefik askere ev sahipliği yaptığını ifade etti.
EKİPMANA İHTİYAÇ VAR
Bir gazetecinin sorusu üzerine Iohannis, "Yüksek sayıda müttefik birliğe ihtiyaç var ancak bu da yeterli değil. Sağlam bir caydırıcılık ve savunmayı sağlayabilmek için ekipmana, daha doğrusu önceden konumlandırılmış ekipmana ihtiyaç var." dedi.
SALDIRI DURUMUNDA...
Madrid Zirvesi'nde alınan kararları "oldukça genel" olarak niteleyen Iohannis, "Bir saldırı durumunda hangi birliklerin gönderileceğinin çok net bilinmesi gerek. Somut planlara ihtiyaç var. Bu tür kararları son ana bırakamayız." şeklinde konuştu.
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