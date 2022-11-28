Putin savaş silahı olarak kullanacak! NATO’dan Ukrayna için endişelendiren açıklama

SAVAŞ SİLAHI OLARAK KULLANACAK

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın elektrik şebekesine, doğal gaz ve temel hizmetlere ilişkin altyapısına saldırmayı sürdürmesinin muhtemel olduğunu ifade ederek, "Kışa girdiğimizde bunu yapması, Başkan Putin'in şu anda kışı Ukrayna'ya karşı bir savaş silahı olarak kullanmaya çalıştığını gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri, dışişleri bakanlarının iki günlük toplantıda Rusya'nın baskısı altındaki Bosna Hersek, Gürcistan ve Moldova'ya yapılacak yardımları da görüşeceğini bildirdi.