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Cezayir’de ilkokul öğrencilerinin görüntüleri viral oldu! Okuldan önce camiye gittiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Cezayir’de ilkokul öğrencilerinin görüntüleri viral oldu! Okuldan önce camiye gittiler

Cezayir'de ilkokul öğrencilerinin camide sabah namazını kıldıktan sonra okula gittiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte öğrencilerin o görüntüleri...

Kuzey Afrika ülkesi olan Cezayir'de bir grup ilkokul öğrencisi okula gitmeden önce camiye gitti.

Öğrencilerin, sabah namazını kıldıktan sonra okula gittiği o görüntüler ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videoda ilkokul öğrencilerinin sabah namazının ardından camiden çıkarken koşturduğu haller ve heyecanları kameralarla kayıt altına alındı.

Video sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise büyük ilgi gördü.

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