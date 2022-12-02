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ABD'ye yalvaran PKK'da kara harekatı korkusu! Ortaklıkları bozuldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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ABD’ye yalvaran PKK’da kara harekatı korkusu! Ortaklıkları bozuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı dünya gündemine oturdu. Peş peşe ağır darbe vurulan PKK, ABD'ye sığındı. TSK'nın kara harekatı adımlarından korkan PKK ile ABD'nin arası bozuldu. Reuters'ın haberine göre Suriye Demokratik Güçleri'nin sözde sözcüsü Aram Henna, "SDF, koalisyonla bütün koordinasyon ve ortak terörle mücadele operasyonlarını durdurdu" dedi.

Pençe Kılıç Harekatı'ndan büyük darbe alan terör örgütü PKK/YPG'de kara harekatı paniği yaşanıyor. ABD'nin DEAŞ bahanesi ile desteklediği terör örgütü SDG ortaklığın bozulduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Reuters'a telefonda adeta ağlamış, "Hala gerginiz, ABD, Türkiye'ye daha sert mesaj vermeli' demişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonları dolayısıyla ABD askerlerinin örgütle bölgedeki devriyelerini azalttığını açıklamıştı.

TÜRKİYE'DEN UYARI: TERÖRİSTLERE DESTEĞİNİZİ KESİN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya, ABD ve diğer müttefik ülkelerin verdikleri sözlere uymasının gerekliliğini belirterek "Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekatında herhangi bir tahdit yok. Tek amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, mevcut kurallar çerçevesinde ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu korumak. Bunun için yapılması gereken ne varsa bundan sonra da yapmaya hazırlanıyoruz. Ne zaman, nerede ne yapmak gerekiyorsa, neyi gerektiriyorsa yeri ve zamanı geldiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecek." dedi.

Bakan Akar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Diyoruz ki teröristlere olan desteğinizi kesin, ilişkinizi kesin, bunları desteklemeyin, bunlardan vazgeçin. Bunlarla bir yere varamazsınız. Sizin müttefikiniz, sizinle iş birliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti devleti. Dolayısıyla terörle mücadelede dayanacağınız dayanak Türk Silahlı Kuvvetleridir, Türkiye Cumhuriyeti devletidir diye kendilerine hatırattık, hatırlatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ORTAKLIK BOZULDU

Bu gelişmelerin yankıları sürerken Reuters'tan son dakika haber geldi. Buna göre terör örgütü SDG, ortaklığı bozdu.

Suriye Demokratik Güçleri'nin sözde sözcüsü Aram Henna, "SDF, koalisyonla bütün koordinasyon ve ortak terörle mücadele operasyonlarını durdurdu" dedi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, daha önce yaptığı açıklamada DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin bitmediğini duyurmuştu.

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