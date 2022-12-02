ABD’ye yalvaran PKK’da kara harekatı korkusu! Ortaklıkları bozuldu

TÜRKİYE'DEN UYARI: TERÖRİSTLERE DESTEĞİNİZİ KESİN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya, ABD ve diğer müttefik ülkelerin verdikleri sözlere uymasının gerekliliğini belirterek "Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekatında herhangi bir tahdit yok. Tek amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, mevcut kurallar çerçevesinde ülkemizin, milletimizin hakkını, hukukunu korumak. Bunun için yapılması gereken ne varsa bundan sonra da yapmaya hazırlanıyoruz. Ne zaman, nerede ne yapmak gerekiyorsa, neyi gerektiriyorsa yeri ve zamanı geldiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edecek." dedi.