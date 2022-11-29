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ABD'den Türkiye'nin Irak ve Suriye'de vurduğu PKK'ya açık destek! John Kirby'den 2 şart

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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ABD’den Türkiye’nin Irak ve Suriye’de vurduğu PKK’ya açık destek! John Kirby’den 2 şart

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kılıç Hava Harekatı dünya gündemine oturdu. Terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki unsurları tek tek vurulurken, ABD'den teröristlere destek geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada 2 şart sunarak PKK'ya açıkça sahip çıktı.

Türkiye'nin terör hedeflerine düzenlediği Pençe Kılıç harekatının yankıları sürüyor. ABD'den ise konuya ilişkin çelişkili ifadeler geliyor. "Türkiye'nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, bir yandan da skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü SDG ile olan bağlarını açık açık söyledi. Türkiye'nin kara operasyonunailişkin soruya 2 şart sunarak yanıt verdi.

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırının ardından terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kılıç Harekatı'nın kara operasyonu ile devam edip etmeyeceği tüm dünyanın gündeminde... Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'ye verdiği destek ile bilinen ABD'den yine küstah açıklamalar geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SORUŞTURMAYA DESTEK VERMEDİK"

Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz." ifadesini kullandı.

2 ŞART SUNDU

Kirby, son günlerde Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında "terör kurbanı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz. DEAŞ ile mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz, DEAŞ Irak ve Suriye'de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor."

OPERASYON SORUSUNA YANIT

Bir gazetecinin, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ

"Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DEAŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de DEAŞ ile mücadele eden askerlerimiz var."

"AMERİKAN ASKERLERİ BURADA SAHADA VE SDG'YE DESTEK VERİYOR."

"Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve SDG'ye destek veriyor."

Kirby, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu söylemişti.

Öte yandan, ABD'den Türkiye'nin hava operasyonları sürerken skandal bir adım geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yaptıkları yardımı sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımda, "Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki SDG ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi" notu da düşüldü.

ABD'nin desteğinin devam edeceğinden de bahsedilen paylaşımda, "Bölgede istikrarı yeniden sağlamak için ortak çabayı sürdürmeye kararlıyız" denildi.

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