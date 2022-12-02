ABD merkezli Foreign Policy dergisinden flaş Türkiye itirafı! ABD’li yetkililer ikna edemedi

ABD TSK'NIN SURİYE OPERASYONUNA KARŞI

Bu durumun ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için bir diplomatik kriz olduğunu yazan dergi, "Çarşamba günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk kuvvetlerinin Suriye'ye geniş çaplı saldırısını engellemeye çalışmak için Ankara'daki Türk yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı." dedi.

Ayrıca ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bizzat görüşmek üzere Ankara'da olduğu kaydedildi.