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ABD merkezli Foreign Policy dergisinden flaş Türkiye itirafı! ABD'li yetkililer ikna edemedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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ABD merkezli Foreign Policy dergisinden flaş Türkiye itirafı! ABD’li yetkililer ikna edemedi

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerini vurması ABD basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. PKK destekçisi ülkeler ve basın organları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kılıç Hava harekatıyla birlikte gözlerini kara harekatına çevirdi. ABD'li yetkilerin Türkiye'yi ikna edemediği yazılırken, ABD merkezli Foreign Policy dergisinde Türkiye'nin durdurulamadığı belirtildi.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinden son dönemde düzenlenen terör saldırılarına karşı etkili hava operasyonlarına imza attı. Terörü kaynağında bitirmek isteyen Ankara, şimdi ise kara harekatı için hazırlıklarını sürdürüyor. ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyon kararlılığına dikkati çekti.

ABD TSK'NIN SURİYE OPERASYONUNA KARŞI

Bu durumun ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için bir diplomatik kriz olduğunu yazan dergi, "Çarşamba günü, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Türk kuvvetlerinin Suriye'ye geniş çaplı saldırısını engellemeye çalışmak için Ankara'daki Türk yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı." dedi.

Ayrıca ABD'nin eski Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bizzat görüşmek üzere Ankara'da olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Diğer taraftan daha önce benzer görüşmelerin, Türkiye'yi askeri operasyonlardan geri adım attırma konusunda başarısız olduğuna da vurgu yapıldı.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Savunma Bakan Yardımcısı olan Mick Mulroy, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var." dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN "ORTAĞIMIZ" İFADELERİNE YER VERDİLER

Terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'den "ortağımız" diye bahseden Mulroy, "Ancak ortağımıza zorla saldırıyorsa, onların da bu işe karıştığına dair kanıt sunması gerekir. Yapamazlarsa, ABD bu operasyonları durdurmaları konusunda ısrar etmelidir." şeklinde bir tez öne sürdü.

Öte yandan Foreign Policy'nin, konuyla ilgili haberinde "işgal" ifadesini kullanarak Türkiye'ye yönelik algı oluşturmaya çalıştığı da görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN: "YOK ETME AHDİMİZİ BİR KEZ DAHA TEKRARLIYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü, sınırlarımızdaki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan saldırılarıyla yine masumların kanını akıtarak kirli yüzünü göstermiştir. Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki saldırıda 5 yaşındaki bir evladımız ile 22 yaşında gencecik bir öğretmenimizi katleden terör örgütünü son militanına kadar yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyoruz." demişti.

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