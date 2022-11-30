Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüştü: "Mücadele hakkımız! Tek hedef teröristler"
Türkiye'nin operasyon hazırlığı içinde olduğu son haftalarda kritik görüşmeler peş peşe geliyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede teröre karşı yapılan mücadelelerin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını ifade eden Akar, "Türkiye ve ABD önemli bir müttefik. Terör ile mücadele meşru müdafaa kapsamında gerçekleşmekte" mesajını verdi.
SON DAKİKA: Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine geniş kapsamlı operasyon hazırlığı içinde olduğu şu son haftalarda kritik görüşmeler peş peşe geliyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgesel konular, ikili ilişkiler ve savunma meseleleri ele alındı.
Görüşmede terör ile mücadele ve işbirliği vurgusu yapıldı.
"TÜRKİYE'NİN AMACI TERÖR İLE MÜCADELE"
Görüşmede Bakan Akar, Türkiye ve ABD'nin iki önemli müttefik olduğunu belirterek, "Milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci Maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında terörle mücadele operasyonlarının yapıldığı"nı bildirdi.
"KOALİSYON GÜÇLERİNE VEYA SİVİLLERE ZARAR SÖZ KONUSU DEĞİL"
Terörle mücadelede işbirliği ve dayanışmanın bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını, bu kapsamda DEAŞ ve diğer tüm terör örgütlerine karşı işbirliğine hazır olunduğunu vurgulayan Bakan Akar, operasyonlarda tek hedefin teröristler olduğunu, koalisyon güçlerine veya sivillere zarar verilmesinin asla söz konusu olmadığını kaydetti.
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