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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kara harekatı ile ilgili flaş açıklamalar! Dikkat çeken ABD detayı

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Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan kara harekatı ile ilgili flaş açıklamalar! Dikkat çeken ABD detayı

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Akar Irak kuzeyine ve Suriye'ye düzenlenmesi planlanan kara harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akar açıklamasında "(ABD’nin olası harekata karşı açıklamaları) Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik" ifadelerini kullandı.

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