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Bakan Akar, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

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Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Bakan Akar, ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’i kabul etti

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bakanlıkta bir araya geldi. İşte görüşmeden ilk kare...

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