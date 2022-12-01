Son dakika: Biden'den Putin'e "müzakere" şartı

Biden, savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.