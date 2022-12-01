Son dakika: Biden'den Putin'e "müzakere" şartı
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.
Rusya - Ukrayna savaşında perde arkasından gerilimi tırmandıran taraf olan ABD'den müzakere adımı geldi.
BIDEN, PUTIN'E ŞART KOŞTU
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu açıkladı.
Biden, kendisinin başkanlığı döneminde ABD'ye ilk "devlet ziyaretini" gerçekleştiren Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
İki lider de yaptıkları konuşmalarda, görüşmenin başlıca gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceklerini belirtti.
Biden, savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullandı.
Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.
MACRON'DAN "UKRAYNA'DAN TAVİZ VERMELERİNİ İSTEMEYECEĞİZ" MESAJI
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.
Böyle bir barışın hiçbir zaman sürdürülebilir olmayacağını belirten Macron, "Kendi toprakları konusunda müzakere şartlarını belirlemeleri için Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.
NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG: RUSYA'YI HAFİFE ALMAMALIYIZ
Berlin Güvenlik Konferansının 2. günündeki konuşmasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini ve Rus saldırılarının kış yaklaşırken Ukrayna halkında büyük insani acılara neden olduğunu kaydetti.
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