Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store: Türkiye’nin terörle mücadele hakkı var

SCHOLZ'DAN "KOORDİNASYON OFİSİ" KURULMASI TALEBİ

Almanya Başbakanı Scholz, Norveç ile deniz altındaki enerji altyapısının NATO şemsiyesi altında ortaklaşa korunmasını istediklerini belirterek, su altı altyapısının korunması için NATO içerisinde bir "koordinasyon ofisi" kurulması talepleri olduğunu söyledi.

Scholz, "Boru hatları, telefon kabloları ve internet bağlantıları devletlerimiz için hayati önem taşımaktadır ve çok özel bir şekilde güvence altına alınmalıdır. En azından Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yapılan saldırılar, burada ne kadar büyük riskler olduğunu gösterdi." dedi.