Suudi Arabistan iki yeni petrol sahası keşfetti
DÜNYA AA
Suudi Arabistan Ekonomi Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu. Keşiflerin, el-Hufuf kentine 142 kilometre ve Zahran kentinin 230 km güneyinde bulunduğu bildirildi.
Suudi Arabistan haber ajansında yer alan haberde, keşfedilen iki petrol sahasının alışılmadık bir şekilde ülkenin doğu bölgesinde olduğu aktarıldı.
"DOĞAL GAZ REZERVLERİNİ GÜÇLENDİRECEK"
Haberde görüşlerine yer verilen Ekonomi Bakanı Abdulaziz, Saudi Aramco'nun yeni keşiflerinin ülke stratejilerine önemli katkı sunacağını belirterek, bu yeni keşiflerin krallığın doğal gaz rezervlerini güçlendireceğini vurguladı.
KONUMLARI DA AÇIKLANDI
Abdulaziz, ülkenin doğusunda yapılan ilk keşfin, el-Hufuf kentine 142 km uzaklıktaki Gavvar petrol sahasının güneyinde yer aldığını aktardı.
Ekonomi Bakanı Abdulaziz, diğer keşfin ise Zahran kentinin 230 km güneyinde bulunduğunu bildirdi.
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