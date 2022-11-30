Suudi Arabistan iki yeni petrol sahası keşfetti

Suudi Arabistan haber ajansında yer alan haberde, keşfedilen iki petrol sahasının alışılmadık bir şekilde ülkenin doğu bölgesinde olduğu aktarıldı.

"DOĞAL GAZ REZERVLERİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Haberde görüşlerine yer verilen Ekonomi Bakanı Abdulaziz, Saudi Aramco'nun yeni keşiflerinin ülke stratejilerine önemli katkı sunacağını belirterek, bu yeni keşiflerin krallığın doğal gaz rezervlerini güçlendireceğini vurguladı.