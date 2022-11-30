30 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan Türkiye'ye karşı yeni provokasyon adımı! O adalara tatbikat yapacak

Yunanistan Türkiye'ye karşı yeni provokasyon adımı! O adalara tatbikat yapacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
ABONE OL
Yunanistan Türkiye’ye karşı yeni provokasyon adımı! O adalara tatbikat yapacak

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye'ye karşı yeni bir kışkırtma içine girme hazırlığında... Atina silahsızlandırılmış statüdeki adalarda bir tatbikat daha yapacak. Haberi Yunan basını servis etti ve silahlı kuvvetlerin  tatbikat yapacağı yerleri duyurdu.

Türkiye ile ilişkileri iyice geren Yunanistan, Ege'de silahsızlandırılmış statüdeki adalar konusunda hukuksuz tavrını devam ettiriyor.

EGE'DE YENİ TATBİKAT

Pentapostagma haber sitesi, Yunanistan'ın Rodos ve Meis adaları arasında tatbikat yapacağını duyurdu.

TATBİKATIN ADI: 'ASTRAPİ'

'Astrapi' adı verilen tatbikata, Yunan donanması ve hava kuvvetleri unsurları katılacak.

10 Aralık'a kadar sürmesi planlanan tatbikatta, Heron insansız havacı da yer alacak.

Habere göre İsrail de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde FIR hattını kapsayan bir hava tatbikatı düzenleyecek.

Türkiye’ye karşı yeni provokasyon TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ PROVOKASYON

RODOS'TA 'KOLLOSSOS 22'

Yunan Newsbomb haber sitesi ise kara kuvvetlerinin Rodos'ta 'Kollossos 22' adında tatbikat yapacağını yazdı yazdı.

2 Aralık'taki tatbikata savaş uçaklarının da katılması bekleniyor.

Haberde, Yunanistan ve Mısır askerlerinin Midilli'de bir eğitim tatbikatı planladığına da yer verildi.

Midilli 1923 Lozan Barış Antlaşması ile, Rodos ve Meis adaları da 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüye sahip.

Türkiye’den dünyaya mesaj: Değecek... TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA MESAJ: "DEĞECEK..."
Türkiye’den dünyaya mesaj: Değecek...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA