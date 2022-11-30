Yunanistan Türkiye’ye karşı yeni provokasyon adımı! O adalara tatbikat yapacak

2 Aralık'taki tatbikata savaş uçaklarının da katılması bekleniyor.

Haberde, Yunanistan ve Mısır askerlerinin Midilli'de bir eğitim tatbikatı planladığına da yer verildi.

Midilli 1923 Lozan Barış Antlaşması ile, Rodos ve Meis adaları da 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüye sahip.