Yunanistan Türkiye'ye karşı yeni provokasyon adımı! O adalara tatbikat yapacak
Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye'ye karşı yeni bir kışkırtma içine girme hazırlığında... Atina silahsızlandırılmış statüdeki adalarda bir tatbikat daha yapacak. Haberi Yunan basını servis etti ve silahlı kuvvetlerin tatbikat yapacağı yerleri duyurdu.
Türkiye ile ilişkileri iyice geren Yunanistan, Ege'de silahsızlandırılmış statüdeki adalar konusunda hukuksuz tavrını devam ettiriyor.
EGE'DE YENİ TATBİKAT
Pentapostagma haber sitesi, Yunanistan'ın Rodos ve Meis adaları arasında tatbikat yapacağını duyurdu.
TATBİKATIN ADI: 'ASTRAPİ'
'Astrapi' adı verilen tatbikata, Yunan donanması ve hava kuvvetleri unsurları katılacak.
10 Aralık'a kadar sürmesi planlanan tatbikatta, Heron insansız havacı da yer alacak.
Habere göre İsrail de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözde FIR hattını kapsayan bir hava tatbikatı düzenleyecek.
RODOS'TA 'KOLLOSSOS 22'
Yunan Newsbomb haber sitesi ise kara kuvvetlerinin Rodos'ta 'Kollossos 22' adında tatbikat yapacağını yazdı yazdı.
2 Aralık'taki tatbikata savaş uçaklarının da katılması bekleniyor.
Haberde, Yunanistan ve Mısır askerlerinin Midilli'de bir eğitim tatbikatı planladığına da yer verildi.
Midilli 1923 Lozan Barış Antlaşması ile, Rodos ve Meis adaları da 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüye sahip.
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