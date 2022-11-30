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Son dakika: Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'nde patlama! Zarfı açınca ne olduğunu anlamadılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Son dakika: Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’nde patlama! Zarfı açınca ne olduğunu anlamadılar

Son dakika haberleri... İspanyol polisi, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonrası patlama meydana geldi. Patlamada en az 1 kişi yaralandı.

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