FED’den faiz için yeni sinyal! Dolar ve petrol fiyatları da etkileyebilir! ABD’nin uyarısı sonrası flaş adım...

"ENFLASYONUN YAVAŞLADIĞINI GÖRMEDİK"

Ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini anlatan Powell, "Yine de fiyat istikrarını tekrar sağlamak için uzun bir yolumuz var. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen, enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik." dedi.