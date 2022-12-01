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FED'den faiz için yeni sinyal! Dolar ve petrol fiyatları da etkileyebilir! ABD'nin uyarısı sonrası flaş adım...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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FED’den faiz için yeni sinyal! Dolar ve petrol fiyatları da etkileyebilir! ABD’nin uyarısı sonrası flaş adım...

Fed Başkanı Powell beklenen faiz kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, "Faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell, düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünce düzenlenen Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası" başlıklı toplantıda konuştu.

"DAHA YOLUMUZ VAR"

Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemediklerini vurgulayan Powell, "Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"ENFLASYONUN YAVAŞLADIĞINI GÖRMEDİK"

Ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini anlatan Powell, "Yine de fiyat istikrarını tekrar sağlamak için uzun bir yolumuz var. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen, enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik." dedi.

"FAİZ ARTIŞINI YUMUŞATMALIYIZ"

Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." diye konuştu.

Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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