ABD Ukrayna'ya Patriot verecek mi? Pentagon'dan resmi açıklama geldi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD'nin şu anda Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verme gibi bir planı olmadığını söyledi. Ryder, "Şu anda Ukrayna'ya Patriot bataryası sağlama gibi bir planımız yok ancak bu görüşmelere devam ediyoruz." dedi.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Ryder, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin haberler üzerine bir soruya yanıt verirken, "Daha önce de konuştuğumuz üzere düzenli olarak Ukrayna ile konuşuyoruz. Düzenli olarak savunma ihtiyaçları üzerine ortaklarımızla istişare ediyoruz. Hava savunma konusu Ukrayna'ya destek bakımından Savunma Bakanlığı ve uluslararası ortaklarımız için öncelik olmaya devam ediyor. ABD'nin herhangi bir Patriot bataryasını Ukrayna'ya verip vermeyeceği konusuna gelince, şu anda Ukrayna'ya Patriot bataryası sağlama gibi bir planımız yok ancak bu görüşmelere devam ediyoruz." dedi.
"BİRÇOK SEÇENEK GÖZDEN GEÇİRİLİYOR"
Gün içinde basın mensuplarına bilgilendirmede bulunan üst düzey bir savunma yetkilisi de Patriot dahil birçok seçeneği gözden geçirdiklerini ifade etmişti.
Yetkili, spesifik olarak Patriotların masada olup olmadığı sorularını ise "Sadece Patriot dahil tüm kabiliyetler masada diyebilirim. Hava savunma sistemlerinden biri olarak Patriot da değerlendiriliyor." ifadeleriyle geçiştirmişti.
Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin neden verilmediği sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, destek konusunda Ramstein formatı gibi çeşitli şekillerde temasların sürdüğünü, Patriot konusunun da bu çerçevede ele alındığını söylemişti. Ancak Stoltenberg, bu sistemlerin verilip verilmeyeceğini yanıtlamamıştı.
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