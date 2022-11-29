ABD Ukrayna’ya Patriot verecek mi? Pentagon’dan resmi açıklama geldi

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Ryder, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin haberler üzerine bir soruya yanıt verirken, "Daha önce de konuştuğumuz üzere düzenli olarak Ukrayna ile konuşuyoruz. Düzenli olarak savunma ihtiyaçları üzerine ortaklarımızla istişare ediyoruz. Hava savunma konusu Ukrayna'ya destek bakımından Savunma Bakanlığı ve uluslararası ortaklarımız için öncelik olmaya devam ediyor. ABD'nin herhangi bir Patriot bataryasını Ukrayna'ya verip vermeyeceği konusuna gelince, şu anda Ukrayna'ya Patriot bataryası sağlama gibi bir planımız yok ancak bu görüşmelere devam ediyoruz." dedi.