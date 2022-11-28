Yunan basınından Atina’ya flaş Türkiye uyarısı! akın hafife almayın

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Harekatı Yunanistan başta olmak üzere pek çok ülkenin gündeminde Yunan medyası ise harekat nedeniyle panikleyerek "Sıra bizde mi?" sorusunu soruyor.