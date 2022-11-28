Alman meclisi buz tuttu! Milletvekilleri meclis binasında montuna sarılarak oturdu
Rusya Ukrayna savaşının neden olduğu ve Avrupa’yı vuran enerji krizinin boyutu gittikçe büyüyor. Rusya’nın enerji akışını kesmesi ile en önemli kaynaklarını kaybeden Avrupa ülkeleri aylardır oldukça tartışılan tasarruf tedbirleri uygularken krizden nasibini Alman meclisi de aldı. Kışı çetin geçiren Almanya’da milletvekilleri, buz gibi meclis binasında mont, atkı ve eldivenlerine sarılarak oturabildi.
Rusya'nın Avrupa geneline uyguladığı enerji kesintileri, pek çok ülkede krize sebep olmaya devam ediyor. Yaz aylarından bu yana kış için alarm verilirken soğukların gelmesiyle birbiri ardına acil durum tedbirleri alınıyor.
Başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere aylardır gündemde olan, tepki çeken tasarruf önlemlerinin bir yenisi de bu defa Alman meclisinde yaşandı.
MECLİS DONDU
Geçtiğimiz aylarda kamu binalarında ısınma ve elektrik tasarrufuna gidileceğini açıklayan ülkede, milletvekillerinin sıra dışı görüntüleri gündeme damga vurdu.
ALIŞILMADIK KARELER
Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'da, kaloriferlerin ısılarına 18 derece sınırı getirildi. Tasarruf önlemi kapsamında yapılan ısı kesintisi nedeniyle meclis binasının içi adeta buz tuttu. Sert ve soğuk iklimiyle bilinen ülkede, meclis binasında yapılan bu kısıtlama alışılmadık görüntülere neden oldu.
"HASTA OLDUK, DONUYORUZ!"
Birçok milletvekili, üşüdükleri için parlamento binasına eldiven, atkı, bere gibi kışlık aksesuar takarak geldi. Çok üşüdükleri için durumdan şikayet eden milletvekillerinin birçoğunun ise hasta olduğu belirlendi.
Bazı milletvekillerinin ofislerinin de buz gibi olduğunu ve hastalık riski yaşadıklarını söyledi.
Meclisteki vekillerin toplantılara palto ve atkılarla katıldığı görülürken, bu şekilde yapılan son parlamento oturumunda soğuk nedeniyle aksamalar da yaşandı.
Duruma tepki gösteren Alman vekiller, kürsüden bu durumun çözülmesine yönelik çağrıda bulundu.
Yeşiller Partisi'nden milletvekili Renate Kuenast, "Ofiste ceketle oturuyorum ve sürekli hareket ediyorum ama yine de dondum." ifadelerini kullandı. Kuenast, birçok milletvekilinin hastalanması nedeniyle parlamento işleyişinin aksayabileceği uyarısında bulundu.
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