Alman meclisi buz tuttu! Milletvekilleri meclis binasında montuna sarılarak oturdu

Rusya'nın Avrupa geneline uyguladığı enerji kesintileri, pek çok ülkede krize sebep olmaya devam ediyor. Yaz aylarından bu yana kış için alarm verilirken soğukların gelmesiyle birbiri ardına acil durum tedbirleri alınıyor.

Başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere aylardır gündemde olan, tepki çeken tasarruf önlemlerinin bir yenisi de bu defa Alman meclisinde yaşandı.