Yunanistan’ın uykularını kaçıran anlaşma! Yunan basını haritaları yayınladı: Türkiye’yi adım adım takip ediyor

Her ne kadar Yunanistan bu krizin sebebinin Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un plansız görüşme talebi olduğunu iddia etse de Libya kaynakları söz konusu krizin Yunanistan'ın da Libya ile Türkiye benzeri bir anlaşma imzalama talebi olduğundan bahsetti.