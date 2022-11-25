Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma! Yunan basını haritaları yayınladı: Türkiye'yi adım adım takip ediyor
Yunan medyası, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliği Atina'nın Ankara'daki her hamleyi tek tek inceleyip takip ettiğini ortaya çıkardı. Yayımlanan bir harita ile Doğu Akdeniz'deki hamleler ve ittifaklar değerlendirilirken Yunanistan'ın en çok uykularını kaçıran meselenin ise Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşma olduğu ortaya çıktı.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, son zamanlarda iyice artmış durumda. Geçtiğimiz aylarda Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat ise bu gerilimi daha da perçinliyor.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini adım adım takip eden Yunanistan'da Yunan basını Doğu Akdeniz'i bir satranç tahtasına benzeterek, Yunanistan, Türkiye, Mısır, Libya ve İsrail arasında ince denge tatbikatlarının olduğunu yazdı.
Değerlendirmede ise özellikle yine Libya mutabakatından bahsedilerek Avrupa'nın da Türkiye'ye anlaşmanın maddelerini uygulamamasının tavsiye edildiğini ifade etti.
Haberde Türkiye'nin dış ilişkilerinde yaptığı hemen hemen her gelişmenin izlendiği açıkça görülürken, Atina hükümetinin en çok keyfini kaçıran hamlenin Libya mutabakatı olduğu da gözler önüne serildi.
Nitekim, Ekim ayında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına Yunanistan sert bir dille tepki göstermişti. Haftalarca bu meseleyi gündeme getiren Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise geçtiğimiz hafta Libya'da diplomatik bir kriz çıkarmıştı.
Her ne kadar Yunanistan bu krizin sebebinin Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un plansız görüşme talebi olduğunu iddia etse de Libya kaynakları söz konusu krizin Yunanistan'ın da Libya ile Türkiye benzeri bir anlaşma imzalama talebi olduğundan bahsetti.
Yunanistan'ın masasındaki bir diğer konu ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'daki diplomatik hamlesi oldu. Haberde, Atina'nın Mısır'daki gelişmeleri de dikkatle izlediğinden bahsedildi.
Haberin devamında ise Doğu Akdeniz'den bahsederek "Doğu Akdeniz, jeopolitik satranç tahtasında önemli bir hassas dengeler oyununa dönüşüyor. Türkiye kendi payına avantajlı gördüğü açıkları kapatmaya çalışırken, Atina yıllardır kurduğu ilişkilerle dinamik bir biçimde yatırım yapıyor" denildi.
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