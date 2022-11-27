Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunan medyasında korku ve panik yarattı

Türkiye-Yunanistan gerilimi Türkiye'nin dış politikada yaptığı başarılı hamlelerin ardından iyice gerilmiş durumdayken, Pençe-Kılıç Harekatı sonrası Yunan basınında Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri yeniden gündem oldu. Türkiye'nin 'niçin bir gece ansızın gelemeyeceğini' değerlendiren Yunan gazetesi haberinde aynı zamanda itiraf gibi bir açıklamada bulunarak Türkiye'nin NATO'da büyük bir güce ve önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 09:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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