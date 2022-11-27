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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunan medyasında korku ve panik yarattı

Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Yunan medyasında korku ve panik yarattı

Türkiye-Yunanistan gerilimi Türkiye'nin dış politikada yaptığı başarılı hamlelerin ardından iyice gerilmiş durumdayken, Pençe-Kılıç Harekatı sonrası Yunan basınında Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri yeniden gündem oldu. Türkiye'nin 'niçin bir gece ansızın gelemeyeceğini' değerlendiren Yunan gazetesi haberinde aynı zamanda itiraf gibi bir açıklamada bulunarak Türkiye'nin NATO'da büyük bir güce ve önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 09:02
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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunan medyasında korku ve panik yarattı
Türkiye'nin Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşmasının ardından Suriye'de başlayan Pençe-Kılıç Harekatı sonrası Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim iyice artmış durumda. Yunan medyasına ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç kere tekrar ettiği "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sıklıkla tartışılıyor.
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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunan medyasında korku ve panik yarattı
Yunanistan'da daha önce de bu sözlerin gerçek olup olamayacağını tartışan analistler, Pençe-Kılıç Harekatı'nın Yunanistan'a bir mesaj olduğu düşüncesinin dolaşmasının ardından söz konusu cümleyi yeniden masaya yatırdı.
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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunan medyasında korku ve panik yarattı
Yunan gazetesi Ta Nea'da yer alan "Türkler neden Ege'ye gece gelemez" başlıklı haberde taraf ülkeler arasında meydana gelebilecek bir çatışmanın şu an için kimseye bir yarar sağlamadığına dikkat çekildi.
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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunan medyasında korku ve panik yarattı
Gazetede yer alan haberde diplomatların ve ordu komutanlarının Türkiye-Yunanistan sahasında bir çatışmanın olmasının kimsenin çıkarına olmadığını ifade ettiğinden bahsedildi.
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Başkan Erdoğan’ın Bir gece ansızın gelebiliriz sözleri Yunan medyasında korku ve panik yarattı
Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı varken bunun çok iyi bir hareket olmayacağına dikkat çeken gazete, sitemkar bir şekilde NATO'nun soğukkanlılığını koruyarak 'tarafsız' kaldığını ifade etti.