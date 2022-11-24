Türkiye'nin kırmızı çizgisi İsveç'in PKK'lı vekili çileden çıkardı: Boyun eğdiniz

İsveç'te terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen vekil Amineh Kakabaveh yine öfke kustu. Türk ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz gece terör hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatı nedeniyle paniğe kapılan Kakabaveh, İsveç hükümetine yüklendi: İtaat edip, boyun eğdiniz'

Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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