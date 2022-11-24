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Türkiye'nin kırmızı çizgisi İsveç'in PKK'lı vekili çileden çıkardı: Boyun eğdiniz

İsveç'te terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen vekil Amineh Kakabaveh yine öfke kustu. Türk ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz gece terör hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatı nedeniyle paniğe kapılan Kakabaveh, İsveç hükümetine yüklendi: İtaat edip, boyun eğdiniz'

Giriş Tarihi: 24.11.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 15:53
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Türkiye’nin kırmızı çizgisi İsveç’in PKK’lı vekili çileden çıkardı: Boyun eğdiniz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson arasındaki görüşme sonrası. Kristersson "Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız." sözü vermiş, bu görüşme İsveç basınında gündem olmuştu. Ayrıca görüşme öncesi İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları, ülkede terör örgütü destekçilerinde rahatsızlık yaratmıştı.
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Türkiye’nin kırmızı çizgisi İsveç’in PKK’lı vekili çileden çıkardı: Boyun eğdiniz
Terör örgütlerine verdiği destek ile bilinen Kakabaveh ise Kakabaveh, Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, İsveç'in, "Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktüğü" yorumunu yapmıştı.
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Türkiye’nin kırmızı çizgisi İsveç’in PKK’lı vekili çileden çıkardı: Boyun eğdiniz
Geçtiğimiz günlerde Taksim'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası Türkiye Irak ve Suriye'de terör hedeflerini yerle bir etti. Bu gelişme Kakabaveh'i panikletirken Başkan Erdoğan'ın kara harekatı sinyali çılgına çevirdi.
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Türkiye’nin kırmızı çizgisi İsveç’in PKK’lı vekili çileden çıkardı: Boyun eğdiniz
Kakabaveh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında adeta ateş püskürdü.
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Türkiye’nin kırmızı çizgisi İsveç’in PKK’lı vekili çileden çıkardı: Boyun eğdiniz
Başkan Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullanan Kakabaveh, 500 terör hedefinin yerle bir edilmesinden şikayetçi oldu.