ABD yine PKK’nın sırtını sıvazladı! Suriye’de skandal görüntüler

ABD'Lİ KOMUTAN YPG TÖRENİNDE

ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katılmıştı.

ABD'li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yapmış, ''başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz' demişti.

ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını dilemişti.

TERÖRİSTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞLERDİ

CENTCOM, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamış ve öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' denilmişti.

CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'

Salwa, 2017'den bu yana, DEAŞ'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'