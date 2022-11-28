ABD yine PKK'nın sırtını sıvazladı! Suriye'de skandal görüntüler
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Türkiye sınırında bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecekleri ifade etmişti. Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlatılan Pençe-Kılıç hava harekatıyla terör hedefleri vuruldu. Kara harekatı için hazırlıklarını sürdüren Türkiye'nin müttefiki olduğunu iddia eden ABD'den yeni bir skandal geldi. Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik başarı ile icra ettiği Pençe-Kılıç Harekatı'nın yankıları sürerken ABD'den skandal bir paylaşım geldi.
Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'a 'Pençe Kılıç' hava harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken kara harekâtı beklentisi güçlendi.
Hava operasyonunun yankıları sürerken ABD'den skandal bir adım daha geldi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne yaptığı yardımı sosyal medya üzerinden paylaştı.
Paylaşımda 'misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki SDF ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi' ifadelerine yer verildi.
Aynı paylaşımda ABD'nin desteğinin süreceğinin altı çizildi ve 'bölgede istikrarı yeniden sağlamak için ortak çabayı sürdürmeye kararlıyız' denildi.
ABD'Lİ KOMUTAN YPG TÖRENİNDE
ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katılmıştı.
ABD'li komutan Sözde mezuniyet töreninde bir konuşma yapmış, ''başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz' demişti.
ABD'li komutan teröristlere başarılarının devamını dilemişti.
TERÖRİSTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEMİŞLERDİ
CENTCOM, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristler için taziye mesajı yayınlamış ve öldürülen teröristler için 'kritik savaşçılardı' denilmişti.
CENTCOM'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;
'Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk (Ciyan Afrin) 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü.'
Salwa, 2017'den bu yana, DEAŞ'e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.'
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KATAR 2022 FIFA Dünya Kupası PUAN DURUMU | Son 16 turuna yükselen takımlar hangileri? Hangi takımlar elendi?
- Bugün fındık fiyatları ne kadar? 28 Kasım 2022 serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun...
- İŞKUR MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sözlü sınav ne zaman?
- İŞKUR çöktü mü? İŞKUR'a neden girilmiyor? esube.iskur.gov.tr açılmıyor! 28 Kasım 2022 İŞKUR ne zaman düzelir?
- KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 2023 KYK burs ücreti ne kadar?
- Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32'li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste
- Sözleşmeli personele kadroda KRİTİK GÜN! 4B'li sözleşmeli personel 4A'lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor
- 16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?
- Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayıp, bitecek? Gündem yoğun: EYT, SÖZLEŞMELİYE KADRO... 28 kasım kabine toplantısı sonuçları neler?
- POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak?
- Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücret şoke etti! Hadise’den İbrahim Tatlıses'e listede kimler var kimler! Rekor ücret o isimde