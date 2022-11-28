Çin’de Kovid-19 tedbirleri infiale yol açtı! Ülke ayaklandı! Gerilim her geçen gün tırmanıyor

SOSYAL PAYLAŞIMLARDA TEPKİLER

Urumçi'deki olay, Çin genelinde Kovid-19 tedbirlerine karşı artan huzursuzluğu tepkiye dönüştürdü. Sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki çok sayıda kullanıcı, karantina tedbirlerinin yol açtığı önceki insani felaketleri hatırlatan yorumlar yaptı.

Bir kullanıcı, "Önce Guicou'daki otobüs kazası, şimdi de Urumçi'de yangın. Tarih tekerrür ediyor ve bedelini sıradan yoksul insanlar ödüyor." ifadelerini kullandı.

Guicou eyaletinde, 18 Eylül'de zorunlu karantina için başka şehre sevk edilen yolcuları taşıyan otobüsün yaptığı kazada 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Başka bir kullanıcı, 200 binden fazla beğeni aldığı görülen paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Guicou'da karantina otobüsünde 27 kişi can verdi. Çonçing'de bir kadın karantinada düşük yaptı, Lancou'da gazdan zehirlenen bir çocuk hastaneye yetişemediği için öldü. Çıngdu'daki depremde evlerinden çıkmaya çalışan insanlar acil durum çıkışlarının kapatıldığını gördü. Şian'da test yaptırmadığı için hastaneye alınmayan kadın, kanlar içinde kapıda bekledi. İç Moğolistan'da genç kız, 12. kattan düşen annesinin son anlarında yanında olamadı. Ve bu kez de Sincan'da karantinadaki insanların yanarak öldüğüne tanıklık ediyoruz."