Başkan Erdoğan ile Sisi görüşmesi iş dünyasını hareketlendirdi! Hedef: 10 milyar dolarlık ticaret
Dünya Kupası için Katar'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesi iş dünyasında heyecan yarattı. "Çok iyi bir başlangıç oldu" diyen Türk iş dünyası, ticaret hacminin iki yılda 10 milyar dolara çıkmasını hedefliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nın düzenlendiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesi, iş dünyasında olumlu bir rüzgar estirdi. İlişkilerin siyaseten normalleşme sürecine girmesinin ekonomiye de doping etkisi yapacağını söyleyen Türk iş dünyasının önde gelen isimleri SABAH'a yaptıkları açıklamada "Tekrar çok iyi bir başlangıç oldu. Bir-iki yılda halen 5 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Rüzgârı tekrar arkamıza alacağız" dedi. 100 milyonu aşan nüfusuyla Mısır'ın Türk iş dünyası için büyük önem taşıdığını söyleyen DEİK Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, "Bu daha başlangıç, ilişkilerimizin kısa sürede çok iyi bir noktaya gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.
UÇAKLAR DOLUP TAŞIYOR
Türk mallarının Kuzey Afrika'nın en büyük ülkesi Mısır'da büyük ilgi gördüğünü söyleyen Denizer, THY'nin ülkeye yaptığı karşılıklı uçuşlarda uçakların dolu gidip geldiğini anlatti. Denizer, şunları kaydetti: "Mısır'ın 70 civarında ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) var. İhracatımızda büyük bir artış olacağını söyleyebiliriz. Maslahatgüzar seviyesinde olan diplomatik ilişkilerin kısa sürede büyükelçilik seviyesine çıkmasıyla yeni bir dönem başlayacaktır." Denizer, özellikle turizm sektörüne yönelik beklentilerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.
DOĞRUDAN YATIRIMDA CAZİP
Mısır, ihracatın yanı sıra Türk iş insanlarının doğrudan yatırım yaptığı bir pazar olarak da öne çıkıyor. Ülkede Türklerin doğrudan yatırımlarının tutarı 2 milyar dolar civarında. Ülkedeki yatırımcılardan biri olan Yeşim Grubu şirketlerinden Jade, ülkenin en büyük hazır giyim ihracatçısı konunumunda ve 8 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Şirketin CO CEO'su Selim Şankaya, "Uzun zamandır beklediğimiz görüntüydü" diyerek Başkan Erdoğan ve Sisi'nin bir araya gelmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Şankaya, "Yatırımcı olarak zor günlerden geçtik ama şimdi yeni bir dönem başladı" diye konuştu.
DİYALOG EN İYİ YOLDUR
Merinos markasıyla ülkeye halı ihracatı yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu da olumlu etkilerin kısa sürede görüleceğini anlattı. "Diyalog her zaman en iyi yoldur" diyen Erdemoğlu, sürecin iş dünyası için de büyük önem taşıdığını kaydetti.
GELİŞMELER UMUT VERİCİ
Mısır Türk hazır giyim ve gıda perakendecilerinin önemli bir pazarı konumunda bulunuyor. Mısır'ın hazır giyim için öne çıkan bir pazar olduğunu söyleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, "Ülkede hem fabrikamız hem de 40 civarında mağazamız var. Ürünlerimiz büyük ilgi görüyor. Gelişmeler bizim için ümit verici oldu. İlişkilerde oluşacak olumlu havanın etkisi ekonomide hemen kendini hissettirir. Sorunların aşılacak olması sürece olumlu etki yapacaktır" diye konuştu.
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