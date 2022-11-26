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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! İşte masadaki konular

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında kritik görüşme! İşte masadaki konular

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 2. Karabağ Savaşı sonrasında imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasını görüştü.

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