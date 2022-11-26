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Son dakika: Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Son dakika: Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in hayatını kaybettiği bildirildi. Makey, 2012'den beri de Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

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