Türkiye’nin terör örgütü PKK-YPG’ye haklı operasyonu ABD’yi rahatsız etti! Pentagon’dan skandal açıklama
Türkiye’nin terör odaklarını hedef alan Pençe Kılıç Harakatı sonrası kara harekatı sinyali ABD’yi rahatsız etti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon’dan terör örgütlerine korkuma kalkanı niteliği taşıyan bir açıklama geldi. Pentagon, “Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyoruz.” dedi.
Pentagon'dan Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin başlaması an meselesi olan kara harekatı öncesi tepki çeken bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.
"Bu tırmanış, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." cümlelerinin yer aldığı skandal Pentagon açıklamasında "Koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor" iddiası öne sürüldü.
"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ İZLİYORUZ"
Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye'deki gelişmeleri izlediklerini belirterek, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.
Singh, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı ve PKK/YPG'nin saldırılarına ilişkin sorulara yanıt verdi.
"Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Singh, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının DEAŞ ile mücadeleyi etkilediğini iddia etti. Singh, ABD'nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti.
"Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna" ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Singh, "Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye'de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve DEAŞ'ın yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'DEN ÇELİŞKİ DOLU İFADELER
Öte yandan, gün içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de konuyla ilgili "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidinden muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." ifadesini kullanmıştı.
ABD'DEN DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ
13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı sonrası TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hain teröristlere Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütünün Türkiye'ye yönelik roket saldırılarını kınamazken konuya ilişkin yazılı açıklamasında "Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybeden siviller için samimi taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verdi.
PKK/PYD terör örgütüne destek veren silah ve eğitim desteği veren ABD'ye G20'de tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır." demişti.
TÜRKİYE KALLEŞLERİ VURUYOR! SES ABD'DEN ÇIKIYOR
Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.
Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F-16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.
Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi imha edildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KARA HAREKATI SİNYALİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." diye konuştu.
PETROL RAFİNERİLERİ VE ASKERİ HEDEFLER
Öte yandan bugün yürütülen harekat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Haseke'ye bağlı Kamışlı, Derbesiye ve Tel Temir kentlerinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedefleri de vuruldu.
Vurulan yerler arasında PKK/YPG'ye finansman sağlayan petrol rafineleri ve çok sayıda askeri hedef bulunuyor.
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