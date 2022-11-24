İran'da tansiyon düşmüyor! Peş peşe gözaltılar
İran'ın Huzistan ve İsfahan eyaletlerinde 16 Kasım'da düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 70 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Huzistan Başyargıcı Ali Dehkani, eyalete bağlı İze kentinde 16 Kasım'da düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 61 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını belirtti.
Dehkani, gözaltına alınanlardan 54'ünün tutuklandığını açıkladı.
Öte yandan İsfahan Başyargıcı Esedullah Caferi de aynı gün İsfahan eyaletinde düzenlenen ve aralarında bir albayın da bulunduğu 3 güvenlik görevlisinin öldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 9 kişinin tutuklandığını belirtti.
Caferi, şüphelilerden 3'ünün ülke dışına kaçmaya çalışırken Devrim Muhafızları Ordusu güçleri tarafından yakalandığını aktardı.
İran'da genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan ve ölümlerin yaşandığı gösteriler devam ederken 16 Kasım'da eş zamanlı olarak Huzistan ve İsfahan eyaletlerinde silahlı saldırılar düzenlenmişti.
Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde motosikletli 2 kişinin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. İsfahan eyaletindeki saldırıda da Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Olayda ağır yaralanan bir albayın da bir gün sonra yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
İranlı yetkililer, saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelemişti. İze kentindeki saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Kiyan Pirfelek için 18 Kasım'da düzenlenen cenaze töreni, ülke yönetimine karşı protestolara sahne olmuştu.
Saldırıda hayatını kaybeden çocuğun annesi Zeyneb Mevlayi'nin "saldırının teröristler değil güvenlik güçleri tarafından düzenlendiğini" söylediği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
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