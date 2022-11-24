İran’da tansiyon düşmüyor! Peş peşe gözaltılar

Dehkani, gözaltına alınanlardan 54'ünün tutuklandığını açıkladı.

Öte yandan İsfahan Başyargıcı Esedullah Caferi de aynı gün İsfahan eyaletinde düzenlenen ve aralarında bir albayın da bulunduğu 3 güvenlik görevlisinin öldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 9 kişinin tutuklandığını belirtti.