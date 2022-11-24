AB'den Ukrayna'ya dev kredi: Altyapı inşa edilecek
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar euro kredi sağlamasına onay verdi. Mali yardımla Ukrayna'da öncelikle hastane ve okul gibi kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, yerlerinden olmuş kişilere barınma imkanı sunulması, makroekonomik istikrarın korunması ve tahrip olmuş sivil alt yapıların yeniden inşası amaçlanıyor.
Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulunda yapılan oylama 38'e karşı 507 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.
AB'nin aylık 1,5 milyar euroluk taksitler halinde vermeyi planladığı mali paketin, Ukrayna'nın 2023'te ihtiyaç duyduğu aylık 3-4 milyar euroluk fonun yarıya yakınını karşılaması hedefleniyor.
ALTYAPILAR YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Mali yardımla Ukrayna'da öncelikle hastane ve okul gibi kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, yerlerinden olmuş kişilere barınma imkanı sunulması, makroekonomik istikrarın korunması ve tahrip olmuş sivil alt yapıların yeniden inşası amaçlanıyor.
VERİLEN YADIM 20 MİLYAR EURO'YA YAKLAŞTI
Ukrayna'ya AB kredisinin verilmeye başlaması için 6 Aralık'ta üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi tarafından da oy birliğiyle onaylanması gerekiyor. Kredinin 2023 yılı başından itibaren kullandırılması bekleniyor.
AP'den verilen bilgiye göre, AB ve üye ülkeler 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 19,7 milyar euro yardımda bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI
- OPEL Corsa, HONDA Civic güncel fiyat listesi! Matrah düzenlemesi ile sıfır otomobiller ne kadar, kaç TL oldu?
- Engelli araç limiti 2023'te ne kadar olacak? ÖTV MATRAH ARTIRIMI engelli araç limitini etkiler mi?
- TRT 1 frekans ayarlama nasıl yapılır? Dünya Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K frekans bilgileri
- 2023 DGS SINAV TARİHİ | DGS başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek? Dikey Geçiş Sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- ÖSYM AÇIKLADI! 2023 KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihleri belli oldu mu?
- ÖSYM 2023 sınav takvimi: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, TUS başvuru ve sınav tarihi ne zaman? BEKLENEN DUYURU
- Bu zamana kadar 30 saniyede bulan çıkmadı! Resimki 7 farkı 30 saniyede tespit edebilen dahi sayılıyor
- Banka kredi faiz oranları son durum: TCMB faiz kararı sonrası faizler düştü mü? 2022 ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları!
- Son Dakika: Arabuluculuk Sınav BELGESİ SORGULAMA | Sınav yerleri belli oldu mu? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- SON DAKİKA: Altın fiyatları son durum! Düştü mü, yükseldi mi? 24 Kasım Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolar kuru son dakika: TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? 24 Kasım canlı döviz kuru