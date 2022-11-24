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AB'den Ukrayna'ya dev kredi: Altyapı inşa edilecek

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.11.2022
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AB’den Ukrayna’ya dev kredi: Altyapı inşa edilecek

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar euro kredi sağlamasına onay verdi. Mali yardımla Ukrayna'da öncelikle hastane ve okul gibi kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, yerlerinden olmuş kişilere barınma imkanı sunulması, makroekonomik istikrarın korunması ve tahrip olmuş sivil alt yapıların yeniden inşası amaçlanıyor.

Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulunda yapılan oylama 38'e karşı 507 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

AB'nin aylık 1,5 milyar euroluk taksitler halinde vermeyi planladığı mali paketin, Ukrayna'nın 2023'te ihtiyaç duyduğu aylık 3-4 milyar euroluk fonun yarıya yakınını karşılaması hedefleniyor.

ALTYAPILAR YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Mali yardımla Ukrayna'da öncelikle hastane ve okul gibi kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, yerlerinden olmuş kişilere barınma imkanı sunulması, makroekonomik istikrarın korunması ve tahrip olmuş sivil alt yapıların yeniden inşası amaçlanıyor.

VERİLEN YADIM 20 MİLYAR EURO'YA YAKLAŞTI

Ukrayna'ya AB kredisinin verilmeye başlaması için 6 Aralık'ta üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi tarafından da oy birliğiyle onaylanması gerekiyor. Kredinin 2023 yılı başından itibaren kullandırılması bekleniyor.

AP'den verilen bilgiye göre, AB ve üye ülkeler 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 19,7 milyar euro yardımda bulundu.

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