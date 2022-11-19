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İngiltere'den Ukrayna'ya 'hava savunma' yardımı: İran'ın İHA'larına karşı kullanılacak

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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İngiltere’den Ukrayna’ya ’hava savunma’ yardımı: İran’ın İHA’larına karşı kullanılacak

İngiltere, Ukrayna'ya 50 milyon sterlin değerinde hava savunma paketi desteği taahhüdünde bulundu. 50 milyon sterlinlik savunma yardımı paketi, 125 uçaksavar silahını ve İran'ın (Rusya’ya) tedarik ettiği ölümcül insansız hava araçlarına karşı koymak için düzinelerce radar ve insansız hava aracına karşı elektronik harp yeteneği dahil teknoloji desteğini içeriyor.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Kiev'e ilk ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Rishi Sunak'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüştüğü ve ülkesinin Ukraynalıların yanında olmaya devam edeceği sözünü verdiği belirtildi.

"İRAN İHA'LARINA KARŞI KULLANILACAK"

Sunak'ın, İngiltere'nin, Ukraynalı sivilleri ve kritik ulusal altyapıyı yoğun Rus saldırı yağmurundan korumaya yardımcı olmak için yeni hava savunma paketi sağlayacağını doğruladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"50 milyon sterlinlik savunma yardımı paketi, 125 uçaksavar silahını ve İran'ın (Rusya'ya) tedarik ettiği ölümcül insansız hava araçlarına karşı koymak için düzinelerce radar ve insansız hava aracına karşı elektronik harp yeteneği dahil teknoloji desteğini içeriyor."

"SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDEN BERİ UKRAYNA VE İNGİLTERE EN GÜÇLÜ MÜTTEFİKLER OLDU"

Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Sunak'la başkent Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptığı görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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