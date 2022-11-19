İngiltere’den Ukrayna’ya ’hava savunma’ yardımı: İran’ın İHA’larına karşı kullanılacak

"SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDEN BERİ UKRAYNA VE İNGİLTERE EN GÜÇLÜ MÜTTEFİKLER OLDU"

Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Sunak'la başkent Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptığı görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu." değerlendirmesinde bulundu.