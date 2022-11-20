Putin o bölgeyi istiyor! Saldırı ve operasyonlar başlayacak iddiası! Ukrayna'dan flaş açıklama
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Oleksandr Shtupun, Rus ordusunun saldırı açısından Bahmut ve diğer şehirlere yöneleceğini iddia etti. Shtupun, "Düşman (Rusya) tüm çabalarını Bahmut, Avdiivka ve Novopavlovka tarafındaki saldırı operasyonlarını sürdürmeye yönlendiriyor." ifadesini kullandı.
"RUS SAVAŞ UÇAKLARI TEHDİT"
Shtupun, youtube hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini ifade eden Shtupun, Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrindeki sivil altyapılara gün içinde iki kez hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.
Shtupun, Ukrayna'nın sınır komşusu Belarus'ta konuşlanan Rus savaş uçaklarının de Ukrayna için tehdit oluşturduğunu ifade etti.
"BAHMUT YÖNÜNDE SALDIRILAR ARTACAK"
Ukrayana'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde sıcak çatışmaların sürdüğünü dile getiren Shtupun, Rus kuvvetlerinin özelikle Bahmut yönünde saldırıları artırmaya çalıştığını ileri sürdü.
Shtupun, "Düşman (Rusya) tüm çabalarını Bahmut, Avdiivka ve Novopavlovka tarafındaki saldırı operasyonlarını sürdürmeye yönlendiriyor." ifadesini kullandı.
PUTİN O BÖLGEYİ DE İSTİYOR
Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Bahmut şehrinde yoğun çatışmalar sürüyor. Donetsk bölgesini tamamen ele geçirmek isteyen Rusya, Bahmut şehrini de kontrol etmek istiyor.
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