Putin o bölgeyi istiyor! Saldırı ve operasyonlar başlayacak iddiası! Ukrayna’dan flaş açıklama

"RUS SAVAŞ UÇAKLARI TEHDİT"

Shtupun, youtube hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini ifade eden Shtupun, Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrindeki sivil altyapılara gün içinde iki kez hava saldırıları düzenlendiğini söyledi.

Shtupun, Ukrayna'nın sınır komşusu Belarus'ta konuşlanan Rus savaş uçaklarının de Ukrayna için tehdit oluşturduğunu ifade etti.