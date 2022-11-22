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Avrupa'da yeni göç dalgası: 2 milyon Ukraynalı göç edecek
Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkililerine göre kış aylarında en az 2 milyon Ukraynalı göç etmek zorunda kalacak. Savaş nedeniyle ülkenin altyapısı büyük oranda tahrip oldu. Ülkede su elektrik ve ısınma tedarikinde aksaklıklar yaşanıyor. Milyonlarca Ukraynalı zaman zaman soğuk havalarda karanlıkta ve susuz yaşıyor.
Giriş Tarihi: 22.11.2022 13:02Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 13:05