Avrupa’da yeni göç dalgası: 2 milyon Ukraynalı göç edecek

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Bu kış Ukrayna'da milyonlarca insan için hayati tehlike oluşturacak. Ukrayna'nın sağlık sistemi şimdiye kadarki en karanlık günleriyle karşı karşıya. Saldırılar nedeniyle yüzlerce hastane ve sağlık tesisi artık tam olarak faaliyette değil. Tesisler temel ihtiyaçları karşılamak için yakıt, su ve elektrikten yoksun. Kısaca Ukrayna'da bu kış, hayatta kalmakla ilgili olacak" dedi.