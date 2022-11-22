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Avrupa'da yeni göç dalgası: 2 milyon Ukraynalı göç edecek

Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkililerine göre kış aylarında en az 2 milyon Ukraynalı göç etmek zorunda kalacak. Savaş nedeniyle ülkenin altyapısı büyük oranda tahrip oldu. Ülkede su elektrik ve ısınma tedarikinde aksaklıklar yaşanıyor. Milyonlarca Ukraynalı zaman zaman soğuk havalarda karanlıkta ve susuz yaşıyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2022 13:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 13:05
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Avrupa’da yeni göç dalgası: 2 milyon Ukraynalı göç edecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, bu kış Ukraynalı milyonlarca kişi için hayati tehlike olduğunu ve en az iki milyon kişinin göç etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

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Avrupa’da yeni göç dalgası: 2 milyon Ukraynalı göç edecek

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki enerji altyapısının hasar gördüğünü veya tamamen yok edildiğini belirterek, bu durumun yaklaşan kış aylarında Ukrayna halkının hayatlarını tehdit edeceğini söyledi.

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Avrupa’da yeni göç dalgası: 2 milyon Ukraynalı göç edecek

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Bu kış Ukrayna'da milyonlarca insan için hayati tehlike oluşturacak. Ukrayna'nın sağlık sistemi şimdiye kadarki en karanlık günleriyle karşı karşıya. Saldırılar nedeniyle yüzlerce hastane ve sağlık tesisi artık tam olarak faaliyette değil. Tesisler temel ihtiyaçları karşılamak için yakıt, su ve elektrikten yoksun. Kısaca Ukrayna'da bu kış, hayatta kalmakla ilgili olacak" dedi.

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Avrupa’da yeni göç dalgası: 2 milyon Ukraynalı göç edecek

İLAÇLAR DA TÜKENECEK
Ukrayna'daki doğumhanelerin kuvözlere, kan bankalarının buzdolaplarına ve yoğun bakım yataklarının solunum cihazlarına ihtiyacı olduğunu söyleyen Kluge, bunlarının hepsinin elektriğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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Avrupa’da yeni göç dalgası: 2 milyon Ukraynalı göç edecek

Donetsk'te 17 bin HIV hastasının hayatta kalmalarına yardımcı olan kritik antiretroviral ilaçların tükeneceğine de dikkat çeken Kluge, Donetsk'in Rus kontrolü altında olan bölgelerinde acilen bir insani sağlık koridoru oluşturulması çağrısında bulundu.