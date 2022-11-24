Kim Jong’un kız kardeşinden Güney Kore’ye olay sözler: Küstah ahmakları bir kez daha uyarıyoruz

APTIRIM VE KISITLAMALARIN DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ SÖYLENMİŞTİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, birkaç gün önce yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin yakın zamanda yaptığı füze denemeleri nedeniyle tek taraflı ilave yaptırımları gözden geçirdiklerini belirtmişti.

Yetkililer, siber saldırılar düzenlediği iddia edilen Kuzey Kore'nin büyük bir provokasyon yapması durumunda ise yaptırım ve kısıtlamaları değerlendirebileceklerini ifade etmişti.

Kim Yo Jong, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Direktör Yardımcısı görevini yürütüyor.

Kuzey Kore'nin 18 Kasım'da kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi 21 Kasım'da toplanmıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Kuzey Kore'nin, Konseyden karşılık veya misilleme korkusu olmadan kışkırtıcı ve istikrarı bozucu balistik füze denemeleri yaptığını söylemişti.

Thomas-Greenfield, Konseye, Kuzey Kore'nin yasa dışı kitle imha silahlarını ve balistik füze ilerlemelerini engellemek için önlemlerin alınacağı ve Pyongyang yönetiminin kınanacağı bir başkanlık açıklaması hazırlayıp sunacağını söylemişti. ABD'nin bu çağrısını Fransa, İngiltere, Hindistan, Japonya, Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler desteklemişti.