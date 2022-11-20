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Penç Kılıç Harekatı sonrası hainleri korku sardı! Sosyal medyadan ağlayarak yardım ve Türk ürünlerine boykot istediler

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının intikamını alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı teröristleri korkuttu. ABD'de Türkiye karşıtı lobiler Biden'a yardım çağrısında bulundu. Bazı teröristler Türk ürünlerine boykot isterken, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda korkularını gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 14:35
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Penç Kılıç Harekatı sonrası hainleri korku sardı! Sosyal medyadan ağlayarak yardım ve Türk ürünlerine boykot istediler

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının intikamını almak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gece vakti terör örgütü PKK ve yan oluşumlarına karşı tüm komuta kademesiyle Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlattı.

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Penç Kılıç Harekatı sonrası hainleri korku sardı! Sosyal medyadan ağlayarak yardım ve Türk ürünlerine boykot istediler

Harekatla ilgili güncellemeler dakika dakika takip edilirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Terör örgütünün sözde karargahları tam isabetle vuruldu. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" ifadelerine yer verdi.

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Penç Kılıç Harekatı sonrası hainleri korku sardı! Sosyal medyadan ağlayarak yardım ve Türk ürünlerine boykot istediler

Harekat ise dünyada geniş yer buldu. NATO'ya girmek için Türkiye'nin taleplerini kabul eden İsveç başta olmak üzere pek çok yabancı haber ajansı "Türkiye hesap soruyor" sözlerine yer verdi.

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Penç Kılıç Harekatı sonrası hainleri korku sardı! Sosyal medyadan ağlayarak yardım ve Türk ürünlerine boykot istediler

Gece boyu ağır bombardımanlar devam ederken, Türkiye'nin hamlesi teröristleri panikletti. Teröristler ve Türkiye karşıtı gruplar ABD'den medet umdu. Türkiye karşıtlığı ile bilinen Amerikan Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) sosyal medya hesabından Washigton'a çağrıda bulundu.

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Penç Kılıç Harekatı sonrası hainleri korku sardı! Sosyal medyadan ağlayarak yardım ve Türk ürünlerine boykot istediler

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda harekat nedeniyle NATO üyesi Türkiye'nin sorumlu tutulması istendi.