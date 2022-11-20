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Penç Kılıç Harekatı sonrası hainleri korku sardı! Sosyal medyadan ağlayarak yardım ve Türk ürünlerine boykot istediler
İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının intikamını alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı teröristleri korkuttu. ABD'de Türkiye karşıtı lobiler Biden'a yardım çağrısında bulundu. Bazı teröristler Türk ürünlerine boykot isterken, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamalarda korkularını gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:03Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 14:35