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Elon Musk sonrası yeni hamle! Twitter’a şaşırtan özellik geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Elon Musk sonrası yeni hamle! Twitter’a şaşırtan özellik geliyor

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su ve Twitter’ın da yeni sahibi Elon Musk, satın alma işlemlerinin ardından aldığı kararla gündeme oturmaya devam ediyor. Musk, uygulamaya yeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Twitter birçok yeniliğe hazırlanırken Elon Musk'ın ekibine yeni bir talimat daha verdiği ortaya çıktı. Musk, Twitter'da kullanılan mesajlaşma özelliğini daha güvenli hale getirmek için yeni bir özelliğini kullanıcılara sunacak.

UÇTAN UÇA ŞİFRELEME

Musk, Twitter'da var olan Mesajlaşma özelliğine uçtan uça şifreleme sistemini uygulamak istiyor. Bu özellik sayesinde, iki kişi arasındaki mesajlaşmanın üçüncü şahıslar tarafından okunmasına izin vermiyor. Bu sayede kullanıcılar, Twitter'ı güvenli bir mesajlaşma uygulaması olarak da kullanabilecek. Diğer bir özelliğin ise görüntülü arama olması bekleniyor.

The Verge Dergisi'nin ulaştığı bilgilerde, Musk'ın personeline 'Twitter 2.0' adlı bir sunum yaptığı görüldü. Musk, hacker gruplarının en aşırı koşullarda bile Twitter mesajlarına erişimi imkansız hale getirmek istediğini söyledi.

"KAFAMA SİLAH DAYASALAR BİLE MESAJLARIMA ULAŞILMAMALI"

Musk'ın, "Birisi kafama silah dayasa bile, mesajlarıma ulaşılmayacak bir durum olmalı. Kullanıcıların, gizlilikleriyle ilgili endişe duymadan, Twitter'da tüm mesajlarında endişelenmeden veya Twitter'daki birinin mesajlarını gözetliyor olabileceğini düşünmeden iletişim kurabilmelerini sağlamak istiyoruz." dediği ortaya çıktı.

Twitter, 2018'de mesajlaşmalar için şifreleme üzerinde çalıştığını duyurmuş ancak bu özellik hiçbir zaman kullanıma sunulmamıştı.

44 milyar dolarlık satın alımının ardından Twitter'da dizginleri eline alan Musk, şifrelemeyi yaygınlaştırmayı bir öncelik haline getirmek istiyor. Musk'ın, şifrelenmiş bire bir veya grup mesajlarına ve görüntülü aramalara izin veren Signal uygulamasını övdüğü bildirildi.

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