Elon Musk sonrası yeni hamle! Twitter’a şaşırtan özellik geliyor

UÇTAN UÇA ŞİFRELEME

Musk, Twitter'da var olan Mesajlaşma özelliğine uçtan uça şifreleme sistemini uygulamak istiyor. Bu özellik sayesinde, iki kişi arasındaki mesajlaşmanın üçüncü şahıslar tarafından okunmasına izin vermiyor. Bu sayede kullanıcılar, Twitter'ı güvenli bir mesajlaşma uygulaması olarak da kullanabilecek. Diğer bir özelliğin ise görüntülü arama olması bekleniyor.