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Elon Musk’ın kararlarının ardından Twitter’da istifa dalgası! Ofisler geçici olarak kapatıldı
Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın personellerine uzun çalışma saatlerine hazırlıklı olmaları veya istifa etmeleri çağrısının akabinde çok sayıda şahsın istifa ettiği belirtildi. Twitter, istifa dalgası sebebiyle ofislerini geçici olarak kapattı.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:22Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:22