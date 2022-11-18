Elon Musk’ın kararlarının ardından Twitter’da istifa dalgası! Ofisler geçici olarak kapatıldı

"TWİTTER'I BURADAN KURTARMAK ÇOK ZOR"

Bir diğer kullanıcı da mesajında "Burayı harika bir yer haline getiren herkes ayrılıyor gibi. Kalan personel ne kadar fazla çalışırsa çalışsın Twitter'ı buradan kurtarmak çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.