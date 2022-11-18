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Elon Musk’ın kararlarının ardından Twitter’da istifa dalgası! Ofisler geçici olarak kapatıldı

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın personellerine uzun çalışma saatlerine hazırlıklı olmaları veya istifa etmeleri çağrısının akabinde çok sayıda şahsın istifa ettiği belirtildi. Twitter, istifa dalgası sebebiyle ofislerini geçici olarak kapattı.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:22
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Elon Musk’ın kararlarının ardından Twitter’da istifa dalgası! Ofisler geçici olarak kapatıldı

Teknoloji haberleri yapan The Verge internet sitesi, Elon Musk'ın elektronik postasının ardından Twitter'da şirket içi mesajlaşmada kullanılan "Slack" kanalında oldukça istifa mesajlarının paylaşıldığını öne sürdü.

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Elon Musk’ın kararlarının ardından Twitter’da istifa dalgası! Ofisler geçici olarak kapatıldı

Şirket çalışanlarından Satanjeev Banerjee isimli mühendis, yaptığı paylaşımda, "Ve aynen böyle 12 yıl sonra Twitter'dan ayrıldım." ifadesini kullandı.

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Elon Musk’ın kararlarının ardından Twitter’da istifa dalgası! Ofisler geçici olarak kapatıldı

Başka bir Twitter çalışanı da "görevinin Twitter 1.0 ile bittiğini ve Twitter 2.0'da" olmak istemediğini yazdı.

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Elon Musk’ın kararlarının ardından Twitter’da istifa dalgası! Ofisler geçici olarak kapatıldı

"TWİTTER'I BURADAN KURTARMAK ÇOK ZOR"

Bir diğer kullanıcı da mesajında "Burayı harika bir yer haline getiren herkes ayrılıyor gibi. Kalan personel ne kadar fazla çalışırsa çalışsın Twitter'ı buradan kurtarmak çok zor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Elon Musk’ın kararlarının ardından Twitter’da istifa dalgası! Ofisler geçici olarak kapatıldı

Öte yandan The New York Times gazetesine göre Musk, bazı Twitter çalışanlarıyla bir araya gelerek "kritik öneme sahip roller üstlenen çalışanların" ayrılmasını engellemeye çalıştı.