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Twitter'da o dert tarih oluyor! Kullanıcılar nefes alacak! Elon Musk kararını verdi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Twitter’da o dert tarih oluyor! Kullanıcılar nefes alacak! Elon Musk kararını verdi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ünlü sosyal medya platformunda da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Musk Twitter'daki 280 harfle olan karakter sınırının yakın zamanda kaldırılacağını paylaştı. İşte detaylar...

Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından 280 karakterlik paylaşım sınırında yeni gelişmeler yaşanırken durum Musk'ın da ilgili alanlarından biri haline geldi.

KARAKTER SINIRLAMASI KALKACAK

Konuyu ilk olarak nisan ayında dile getiren Musk, Twitter'ın uzun paylaşımlar için çok geç kaldığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ardından geçen ayın sonunda başka bir Twitter kullanıcısının Musk'a 'karakter sınırlamalarından kurtulup kurtulamayacağımı' sorulması ardından 'kesinlikle;' yanıtını gelmişti.

Bugün bir kullanıcının paylaşımına yorumda bulunan Musk, 280 karakter sınırının çok yakında kalkacağını duyurdu.

İLK ADIM 2018'DE ATILMIŞTI

İlk ortaya çıktığında 140 karakter ile paylaşım izni veren Twitter, 2018 yılında bu sınırı 280'e çekmişti.

Kullanıcıların daha uzun paylaşımlar yapabilmesi için 'Twitter Makaleleri' uygulamasına geçileceği yönünde yapılan açıklamalar kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Musk ile gelen son açıklama kısa süre içerisinde 280 Karakter sayısının ortadan kalkacağına işaret etti.

TEST SÜRÜMÜNDE KALDI

Test versiyonlarında, kullanıcıların tek bir içerikte metin, fotoğraf, video, GIF, gömülü tweet göndermesine ve hatta daha sonra düzenlemesine dahi izin vereceği biliniyor. Ancak Musk'ın bu ayın başlarında şirketi devralması ile bu özellik test aşamasından çıkamadı.

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