Twitter’da o dert tarih oluyor! Kullanıcılar nefes alacak! Elon Musk kararını verdi

TEST SÜRÜMÜNDE KALDI

Test versiyonlarında, kullanıcıların tek bir içerikte metin, fotoğraf, video, GIF, gömülü tweet göndermesine ve hatta daha sonra düzenlemesine dahi izin vereceği biliniyor. Ancak Musk'ın bu ayın başlarında şirketi devralması ile bu özellik test aşamasından çıkamadı.