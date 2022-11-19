Elon Musk eski ABD başkanı Trump için tartışmayı halka açtı! Dönsün mü dönmesin mi?
SpaceX ve Tesla’nın CEO’su, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, yeni bir anket başlattı. Geçen yıllarda Twitter hesabı kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın platforma dönüşünü kullanıcılara soran Musk’ın anketi yoğun ilgi gördü. İşte o anketin sonuçları...
Sosyal medya şirketi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, 2021'de hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Twitter'a dönmesine ilişkin anket başlattı.
7 MİLYONUN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENME
Musk'ın, Twitter üzerinden, "Eski ABD Başkanı Trump'a hesabı geri verilsin mi?" isimli anketi 7 milyonun üzerinde görüntülendi.
ÇOĞUNLUK 'EVET' DEDİ
Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların yüzde 53,3'ü "evet" derken, yüzde 46,8'i "hayır" oyu kullandı.Musk, daha önce askıya alınan Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee hesaplarının yeniden aktif hale getirildiğini bildirdi.
Twitter, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.
Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.
TRUMP'A SÖZ VERMİŞTİ
Musk, geçen Mayıs ayında Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendirmişti. Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı." ifadelerini kullanmıştı. Musk ayrıca, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetmişti.
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