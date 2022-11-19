19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Elon Musk eski ABD başkanı Trump için tartışmayı halka açtı! Dönsün mü dönmesin mi?

Elon Musk eski ABD başkanı Trump için tartışmayı halka açtı! Dönsün mü dönmesin mi?

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
ABONE OL
Elon Musk eski ABD başkanı Trump için tartışmayı halka açtı! Dönsün mü dönmesin mi?

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su, Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, yeni bir anket başlattı. Geçen yıllarda Twitter hesabı kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın platforma dönüşünü kullanıcılara soran Musk’ın anketi yoğun ilgi gördü. İşte o anketin sonuçları...

Sosyal medya şirketi Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, 2021'de hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Twitter'a dönmesine ilişkin anket başlattı.

7 MİLYONUN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENME

Musk'ın, Twitter üzerinden, "Eski ABD Başkanı Trump'a hesabı geri verilsin mi?" isimli anketi 7 milyonun üzerinde görüntülendi.

ÇOĞUNLUK 'EVET' DEDİ

Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların yüzde 53,3'ü "evet" derken, yüzde 46,8'i "hayır" oyu kullandı.Musk, daha önce askıya alınan Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee hesaplarının yeniden aktif hale getirildiğini bildirdi.

Twitter, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

TRUMP'A SÖZ VERMİŞTİ

Musk, geçen Mayıs ayında Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendirmişti. Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı." ifadelerini kullanmıştı. Musk ayrıca, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetmişti.

Elon Musk Amber Heard’ün Twitter hesabını askıya aldı ELON MUSK AMBER HEARD'ÜN TWİTTER HESABINI ASKIYA ALDI
Elon Musk Twitter’ı resmen satın aldı ELON MUSK TWİTTER'I RESMEN SATIN ALDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA