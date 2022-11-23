ABD’de akılalmaz olay! Kıskançlık krizine girdi evi ateşe verip görüntülü aradı

EVİ ATEŞE VERİP, GÖRÜNTÜLÜ ARADI

Kıskanç sevgili, erkek arkadaşından intikam almak için gizlice evine girdi ve salondaki koltuğu ateşe verdi. Koltuktan yayılan alevler kısa süre içinde tüm odayı kaplarken Sato erkek arkadaşını tekrardan görüntülü aradı ve yanan evini göstererek, "Umarım eşyalarına bir şey olmaz" deyip telefonu kapattı.