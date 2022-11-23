ABD’de akılalmaz olay! Kıskançlık krizine girdi evi ateşe verip görüntülü aradı
ABD'de yaşayan 23 yaşındaki bir kişi, erkek arkadaşının telefonunu başka bir kadın açınca kıskançlık krizine girdi. Senaida Marie Soto’nun erkek arkadaşından aldığı ibtikam ise ülke gündemine bomba gibi düştü.
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Senaida Marie Soto'nun kendini aldattığını düşündüğü erkek arkadaşından aldığı intikam, ülkede günün en çok konuşulan konularından biri oldu.
TELEFONU BAŞKA BİR KADIN AÇINCA ÇILDIRDI
Bexar Şerif Ofisi, genç kadının Pazar günü saat 2 civarında erkek arkadaşının San Antonio'daki evine zorla girdiğini belirtti. Polis raporlarına göre Sato, erkek arkadaşını görüntülü aradığında telefonu başka bir kadının açması ile öfke krizi geçirdi.
EVİ ATEŞE VERİP, GÖRÜNTÜLÜ ARADI
Kıskanç sevgili, erkek arkadaşından intikam almak için gizlice evine girdi ve salondaki koltuğu ateşe verdi. Koltuktan yayılan alevler kısa süre içinde tüm odayı kaplarken Sato erkek arkadaşını tekrardan görüntülü aradı ve yanan evini göstererek, "Umarım eşyalarına bir şey olmaz" deyip telefonu kapattı.
23 yaşındaki kadın daha sonra polise verdiği yeminli ifadede olay yerinden ayrıldıktan sonra erkek arkadaşına bir mesaj daha attığını ve "Umarım evin iyi durumdadır" dediğini belirtti.
50 BİN DOLARLIK HASAR
Görgü tanıkları, kıskanç kadının arabasının yangından hemen önce evden çıkardığı eşyalarla dolu olduğunu iddia etti. Evdeki yangının 50 bin dolarlık bir hasar oluşturduğu açıklandı.
TELEFONU AÇAN KADIN AKRABASIYMIŞ
Genç kadın, hırsızlık ve kundaklama suçlarından tutuklanırken, erkek arkadaşının telefonunu açan kadının adamın bir akrabası olduğu öğrenildi.
HIZLA UZAKLAŞTI
Evi yanan adam, kız arkadaşının kendisini aradığını ve yanan sandalyeleri gösterdiğini söyledi. Komşular polise kadının evi ateşe verdikten sonra hızla olay yerinden ayrıldığını anlattı.
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